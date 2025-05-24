Баллистика и более сотни дронов: в КОВА рассказали новые детали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото и видео

В ночь на субботу, 24 мая, Россия атаковала Киевскую область с помощью баллистических ракет и дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов, повреждения зафиксировали в пяти районах, есть пострадавшие.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью враг массированно атаковал Киевскую область благодаря комбинациям баллистики и более сотни БПЛА. Тревога продолжалась 8 часов. В области эффективно работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. К сожалению, в результате вражеской атаки пострадали три человека", – говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки в Броварском районе пострадали 50-летняя женщина и 54-летний мужчина, которых с осколочными ранениями госпитализировали. Жителя области прооперировали, его состояние стабильное. В Бориспольском районе пострадала 43-летняя женщина – с проникающим ранением бедра она госпитализирована в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

В КОВА добавили, что последствия атаки фиксируются в 5 районах области. В Броварском поврежден частный дом, автомобиль, в Обуховском помещение магазина, на Бучанщине повреждено здание магазина, АЗС и предприятия. В Вышгородском районе повреждены два частных дома, хозяйственная постройка и сервисный центр. На Бориспольщине - частный дом.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 мая страна-террорист РФ устроила одну из самых массовых комбинированных атак на Киев. В городе зафиксированы повреждения в нескольких районах, есть пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!