'Сложная ночь для всей Украины': Зеленский отреагировал на массированную атаку и призвал давить на Россию. Видео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный и дроновый обстрел Украины, который российские оккупанты устроили в ночь на 24 мая. Глава государства подчеркнул, что Москва в очередной раз показала, что не намерена прекращать агрессию.

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Зеленский в очередной раз призвал партнеров оказывать санкционное давление на РФ, чтобы принудить оккупантов к настоящей дипломатии. Об этом украинский президент заявил в своем Telegram-канале.

Президент проинформировал, что в столице специалисты продолжают обезвреживать части российских ракет и дронов. На местах попаданий и падений обломков продолжаются спасательные работы, работают экстренные службы.

Зеленский подчеркнул, что в течение ночи российские войска запустили по Украине 14 баллистических ракет и 250 ударных дронов, из которых абсолютное большинство – это иранские "Шахеды". По словам президента, пострадали Одесская, Винницкая, Сумская, Харьковская, Донецкая, Киевская, Днепровская области. Причем везде враг атаковал гражданские объекты, вследствие чего среди мирных жителей есть жертвы.

Глава государства заявил, что с каждым подобным обстрелом мир убеждается, что причина затягивания войны в Москве. Украина многократно предлагала прекращение огня – как полное, так и в небе, но все эти инициативы россияне проигнорировали.

"Очевидно, что нужно давить на Россию гораздо сильнее, чтобы был результат и началась настоящая дипломатия. Мы ждем санкционных шагов от США, Европы и всех наших партнеров. Лишь дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики вынудят Москву прекратить огонь. Спасибо каждому и каждой, кто помогает и поддерживает", – написал Зеленский.

Напомним, в ночь на 24 мая российская террористическая армия устроила массированную атаку по Киевской области. Враг применил для удара по столичному региону десятки дронов-камикадзе. Вследствие вражеского обстрела пострадали 4 человека.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска в ночь на 24 мая атаковали Киев и область примерно двумя десятками дронов-камикадзе типа "Шахед", а ночью также запустили баллистические ракеты. Работали силы ПВО, из-за падения обломков вражеских целей зафиксированы повреждения в нескольких районах столицы и области, пострадали десять человек.

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