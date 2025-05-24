Одна из самых массовых комбинированных атак на Киев, есть пострадавшие: все подробности о нападении РФ. Фото и видео

В ночь на 24 мая страна-террорист РФ устроила одну из самых массовых комбинированных атак на Киев. В городе зафиксированы повреждения в нескольких районах, есть пострадавшие.

Видео дня

Об этом в сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей столицы призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Тяжелая ночь для нас всех. Одна из самых массовых комбинированных атак на столицу. Враг совершенствует собственные тактики применения дронов, одновременно бьет баллистикой", – говорится в сообщении.

Так, в Голосеевском районе обломки сбитого дрона упали на нескольких локациях. Пострадал один человек и 5 авто. В Святошинском пострадала нежилая инфраструктура в нескольких локациях. Пожар локализован, сейчас продолжается ликвидация отдельных очагов. Пока информация о пострадавших не поступала.

В Соломенском в результате атаки зафиксировано возгорание на 4 и 5 этажах дома. 7 человек пострадали, 1 - спасен. Развернут штаб по адресу ул. Виталия Скакуна, 14. В Шевченковском районе зафиксирован пожар в нежилой застройке. По состоянию на сейчас возгорание локализовано.

В Днепровском районе обломки вражеских целей повредили квартиру на 3 этаже многоэтажки. По предварительной информации там пострадали два человека.

Больше всего от террористической атаки РФ пострадала Оболонь - по состоянию на 8:00 известно о по меньшей мере 4 локации с повреждениями. Обломки сбитой цели упали на открытой территории в нескольких местах. Также пострадал торговый центр, но без пожара.

Сильнее всего в Оболонском районе пострадала обычная жилая многоэтажка. Дрон повредил ряд квартир на 3-6 этажах. Здесь пока известно о пяти пострадавших. На свежий воздух вывели двух человек, пожар ликвидирован. Развернут оперативный штаб при координации руководства РГА. Адрес штаба - Оболонский проспект, 32Б.

Впоследствии в полиции Киева уточнили информацию о пострадавших. Так, в Соломенском районе, где обломки БПлА попали в квартиру на пятом этаже и произошло возгорание, пострадали семь человек, от 35 до 63 лет.

В Днепровском пострадали супруги, мужчина и женщина 40 и 41 лет, которым в квартиру на пятом этаже залетел обломок. На Оболони в результате вражеской атаки повреждены 4 этажа 9-этажного жилого дома. В настоящее время за помощью обратились пятеро пострадавших. Также ранения получил один человек в Голосеевском районе.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в ночь на 24 мая атаковали Киев и область около двумя десятками дронов-камикадзе типа "Шахед", а ночью также запустили баллистические ракеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!