РФ регулярно запускает фейки об Украине в Африке: в МИД ответили

В последнее время наблюдается значительная активизация российской дезинформации против Украины в странах Африки. Российские чиновники и связанные с РФ медиа и блогеры вбрасывают в информационное пространство не подкрепленные никакими фактами инсинуации с обвинениями Украины.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на эти "вбросы" РФ. Там отметили, что заявления о якобы "опасной деятельности", "подрыве основ государственности и суверенитета" независимых африканских стран, поставках оружия и оказании поддержки незаконным вооруженным формированиям, планах дестабилизации стран или целых субрегионов африканского континента являются чушью.

В ведомстве отмечают, что российская пропаганда фактически бросила против Украины весь свой арсенал: от голословных обвинений в медиа и распространения дезинформации сетками пророссийских ботов в соцсетях, к распространению поддельных документов и других откровенных фейков.

"Официально опровергаем все указанные российские обвинения, которые не имеют под собой никаких оснований или доказательств. Украина стремится развивать отношения с государствами Африки на основе взаимного уважения ради процветания, прогресса и укрепления суверенитета", – заявили в МИД.

Кроме того, Украина доказала такой подход реальными делами, почти вдвое увеличив дипломатическое присутствие на континенте, развивая сотрудничество в области сельского хозяйства, технологий, энергетики, образования, цифровизации, оказывая значительную поддержку в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины" президента Владимира Зеленского.

"Мы развиваем сотрудничество с Африканским Союзом и поддерживаем их инициативы на международной арене, как и в целом увеличение представленности и усиление роли государств Африки в Совете Безопасности ООН и на других международных площадках. Благодарны странам Африки за поддержку усилий по восстановлению справедливого мира для Украины и в свою очередь уверяем в поддержке мира и стабильности для наших африканских партнеров", – добавляют в МИД.

Впрочем, отмечают в ведомстве, примечательно, что Россия обвиняет Украину в том, чем занимается сама. Ведь именно РФ направляет в государства Африки наемников и частные армии, которые поддерживают неконституционные режимы, разоряют природные ресурсы, несут дестабилизацию и хаос, совершают многочисленные военные преступления.

"Обидно, что Россия пытается перенести свою войну и противостояние с Украиной на Африканский континент. Решительно осуждаем попытки России втягивать государства Африки в политическое противостояние. Украина стремится развивать двусторонние отношения с африканскими партнерами без вмешательства третьих государств. Расцениваем усиление российской дезинформации против Украины как попытки Москвы помешать всесторонней активизации отношений Украины и государств Африки, которая наблюдается в течение предыдущих лет. Уверяем правительства стран Африки в искренних намерениях развивать взаимовыгодное сотрудничество ради увеличения благосостояния и самодостаточности наших государств", – резюмировали в ведомстве.

