Россия и Китай проводят совместные военные учения в море. Фото

В воскресенье, 3 августа, российские и китайские военные корабли вышли в Японское море для проведения практической части совместных учений Maritime Interaction-2025. Маневры включают отработку противолодочных действий, противовоздушной обороны и артиллерийские стрельбы.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Тихоокеанский флот РФ. Учения Maritime Interaction-2025 должны завершиться во вторник, 5 августа.

Какие корабли присоединились к Maritime Interaction-2025

Корабли двух стран сформировали совместное соединение и двигались так. В него вошли большой российский противолодочный корабль и два китайских эсминца. Кроме этого, участие в совместных учениях принимают дизель-электрические подводные лодки обеих стран и китайское судно для спасения подводных лодок.

Ход совместных учений и цели

Во время учений экипажи отработают боевые стрельбы, совместные противолодочные и противовоздушные операции, а также поисково-спасательные задачи на море. По плану, Maritime Interaction-2025 продлятся до 5 августа, а основные этапы выполняются на открытых морских участках.

В Министерстве обороны Китая заявили, что учения являются частью ранее запланированного военного сотрудничества и "не направлены против третьих сторон". Пекин анонсировал эти мероприятия еще в июле.

Что предшествовало

Совместные российско-китайские маневры проходят накануне визита диктатора РФ Владимира Путина в Китай, запланированного на 31 августа – 1 сентября. Ожидается, что во время поездки он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и встретится с лидером КНР Си Цзиньпином.

Кроме этого, учения проходят через два дня после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что приказал разместить две атомные подводные лодки в "соответствующих регионах" в ответ на заявления экс-президента РФ Дмитрия Медведева. Однако они были запланированы задолго до действий Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, военно-политическое руководство страны-агрессора РФ до сих пор не дало скоординированного ответа на заявление президента США Дональда Трампа о развертывании атомных подводных лодок ближе к России. Россияне ограничились противоречивыми ответами СМИ и отдельных российских пропагандистов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!