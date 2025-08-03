Кремль до сих пор не дал скоординированного ответа на заявление Трампа о развертывании атомных подлодок ближе к России – ISW

Военно-политическое руководство страны-агрессора России до сих пор не дало скоординированного ответа на заявление президента США Дональда Трампа о развертывании атомных подлодок ближе к России. Россияне ограничились противоречивыми ответами СМИ и отдельных российских пропагандистов.

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При этом в РФ подставили под сомнение, что Соединенные Штаты действительно переместили подлодки. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Кремль продолжает держать паузу

Американский президент 1 августа публично заявил о том, что он приказал разместить две американские атомные подводные лодки ближе к России. Спустя несколько дней Кремль, министерство обороны России и министерство иностранных дел России не отреагировали напрямую на заявление Трампа.

Аналитики отмечают, что россияне ограничиваются противоречивыми ответами пропагандистских СМИ и отдельных российских чиновников. В частности, заместитель председателя комитета Государственной Думы России по обороне Дмитрий Журавлев попытался дискредитировать достоверность заявления Трампа.

В свою очередь кремлевское пропагандистское агентство ТАСС 2 августа опубликовало кадры, на которых видно, как атомная подводная лодка проекта "Князь Пожарский" прибывает в главную базу подводных лодок Северного флота России в Североморске Мурманской области.

Россияне вспомнили об "Орешнике"

Подводная лодка "Князь Пожарский" вступила в строй 24 июля 2025 года. Российские пропагандисты воспользовались прибытием подводной лодки в Североморск, чтобы заявить, что "Князь Пожарский" намного превосходит американские аналоги. Также пропагандисты намекнули, что ВМФ России поставит "Князя Пожарского" на боевое дежурство в ответ на развертывание Трампом атомных подводных лодок.

Также пропагандисты в очередной раз вспомнили о баллистической ракете "Орешник". В российских СМИ распространили заявление старшего научного сотрудника Института Латинской Америки Российской академии наук о том, что Россия может разместить баллистические ракетные комплексы "Орешник" в других государствах, в том числе в Латинской Америке и Карибском бассейне, чтобы обеспечить "глобальное военное присутствие России и суверенитет ее союзников".

Утверждение научного сотрудника от 2 августа перекликается с призывом российских пропагандистов 1 августа к кораблям и подводным лодкам, оснащенным ядерным оружием, посетить Кубу. Оба ответа пытаются обратиться к исторической памяти о Карибском кризисе.

Что предшествовало

В ответ на регулярные ядерные угрозы России президент США Дональд Трамп приказал переместить атомные субмарины, вероятно, поближе к РФ. Американский лидер назвал этот шаг сдерживающим фактором в ответ на российские угрозы. Однако такие маневры являются крайне засекреченными и пока остается неясно, действительно ли какие-либо американские подводные лодки изменили позицию.

Напомним, Трамп недавно ужесточил ультиматум для России в вопросе прекращения войны против Украины. Американский лидер фактически дал кремлевскому диктатору Владимиру Путину время до 8 августа, чтобы прекратить огонь. В то же время Трамп не исключил, что до истечения срока ультиматума он может провести переговоры с Путиным.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты "полностью готовы" к ядерной войне с Россией. Такая готовность необходима, когда речь заходит о ядерном оружии.

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