У украинки за долги конфисковали б/у банки и выставили на аукцион: продать не получилось

В Хмельницкой области у украинки за долги конфисковали 6 пол-литровых банок. Они были оценены в общую сумму 200 грн выставлены на аукцион. Впрочем, банки никто не купил – возможно, потому что ранее ими уже пользовались.

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О торгах стало известно из системы Open Market. Согласно опубликованной информации:

Гарантийный взнос для участия в аукционе составлял 10 грн.

Каждая ставка должна была бы быть минимум на 10 грн выше предыдущей.

"Стеклянные банки емкостью 0,5л. в количестве 6 штук, бывшие в использовании... Стартовая цена: 200.00 грн", – говорится в объявлении об аукционе.

Сами торги должны были состояться 17 сентября. Однако покупать банки никто не пришел. Следовательно, они так и останутся в собственности государства.

Ранее же в Тернопольской области у ветерана войны с третьей группой инвалидности конфисковали ветку дерева породы граб. В последствии ее продали на аукционе за 1 550 грн.

Уникальная конфискация стала результатом судебного решения из-за незаконной порубки дерева. А также использования пневматического оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области же на государственный аукцион выставляли арестованную и конфискованную по решению суда одежду. Речь идет о двух парах бывших в употреблении штанов со следами грязи и пятнами. Общая стартовая стоимость обоих лотов – 40,8 грн.

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