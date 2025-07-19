В Молдове не допустили к выборам пророссийский блок Илана Шора: что происходит

Центральная избирательная комиссия Молдовы отказала в регистрации на парламентские выборы, запланированные на 28 сентября, пророссийскому блоку "Победа". Его возглавляет беглый олигарх Илан Шор, который был заочно осужден и находится в международном розыске.

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Причиной такого решения стали грубые нарушения избирательного законодательства, связанные с финансированием и декларированием расходов. По данным телеканала TV8, члены блока не подали отчеты о расходах, в частности незадекларированных поездок в Москву, как этого требует закон. Также ЦИК обнаружила, что название и логотип "Победы" совпадают с уже зарегистрированной в Реестре одноименной партией, что противоречит формальным требованиям.

Заместитель председателя Центризбиркома Павел Постике отметил, что они не могут игнорировать связь этих лиц, входящих в блок, с заочно осужденным в Молдове политиком Иланом Шором, и напомнил, что объявление о создании этого блока сделано на съезде в Москве.

Лидер другой, созданной при участии Шора партии – "Шанс" Алексей Лунгу возмутился и попытался протестовать против решения. По требованию членов ЦИК полиция вывела его из зала.

Заметим, что Илан Шор живет в России, пытается путем различных манипуляций захватить власть в Молдове и неоднократно критиковал прозападный курс Кишинева. По его словам, блок "Победа" будет оспаривать отказ в суде.

Блок "Победа" подал документы в ЦИК Молдовы 14 июля, а на следующий день попал под санкции Европейского Союза. Он состоит из четырех партий: "Возрождение", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы" и "Победа". Ключевыми пунктами его программы являются "критика "прозападного" курса Молдовы, продвижение идей евразийской интеграции и вступления в ЕАЭС, провозглашение союза с Россией", указывают авторы.

Первым номером в избирательном списке блока должна была стать башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул, несмотря на то, что ей грозит до 9 лет лишения свободы. Сейчас она находится под домашним арестом.

Против Гуцул возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном финансировании ныне запрещенной партии "Шор". По данным следствия, в Молдову через Гуцул и ее соратников поступали незадекларированные средства неизвестного происхождения. Прокуратура требует не только тюремного заключения, но и возмещения убытков государству в размере 40 миллионов леев. Окончательное решение суда ожидается 5 августа.

Ранее ЦИК обратилась в Министерство юстиции Молдовы относительно повторных нарушений законодательства о финансировании политических партий. Речь идет о Социалистической партии (Partidul Socialist din Moldova, не имеет отношения к парламентской ПСРМ), Партии "Сила альтернативы и Спасение Молдовы" (FASM), Консервативной партии (Partidul Conservator), Партии "Феникс" и Партии "Шанс". Они не предоставили финансовых отчетов в срок. Комиссия передала материалы для привлечения к уже существующим делам в суде.

Согласно выводам ЦИК: для Социалистической партии и Партии "Сила альтернативы и Спасение Молдовы" могут вести ограничения деятельности; Консервативная партия и Партия "Шанс" могут быть распущены из-за выявленных нарушений.

На заседании ЦИК отметили, что 58 из 66 политических формирований своевременно подали финансовые отчеты за первое полугодие 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Молдовы Майя Санду заявила, что судьба вступления страны в Европейский Союз находится в руках граждан. Это особенно ощущается накануне парламентских выборов, которые состоятся в сентябре.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия пытается повлиять на политические процессы внутри страны. По ее словам, Кремль прилагает огромные усилия, чтобы повлиять на результат выборов в Молдове.

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