Будущее Молдовы в ЕС зависит от решения граждан на выборах осенью, – Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что судьба вступления страны в Европейский Союз находится в руках граждан. Это особенно ощущается накануне парламентских выборов, которые состоятся в сентябре.

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Об этом сообщает Reuters. Санду надеется, ее проевропейская партия сохранит свой контроль над парламентом.

Выступая после первого в истории саммита ЕС и Молдовы в Кишиневе, она подчеркнула, что ее партия "Действие и Солидарность" (PAS) стремится сохранить большинство в парламенте, противостоя пророссийской Социалистической партии и ее союзникам.

"Процветание и мир не приходят просто так, их надо строить. Коллективными усилиями и единством. Когда граждане объединены, выбирают правильный путь и идут по нему", – сказала Санду.

Глава государства отметила, что Европейский Союз "уже создается" в Молдове.

"Единственный риск – если мы остановимся. Если этой осенью мы решим, что нас ничто не остановит, то все возможно", – подчеркнула политик.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия пытается повлиять на политические процессы внутри страны. По ее словам, Кремль прилагает огромные усилия, чтобы повлиять на результат выборов в Молдове.

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