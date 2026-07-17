Россия едва не сорвала саммит НАТО в Анкаре: почему в Турции забили тревогу

Российская ракета вызвала массовую панику в Турции за несколько часов до начала саммита НАТО в Анкаре. В связи с угрозой Альянс ввел высший уровень воздушной опасности, а подразделения противовоздушной обороны, в частности немецкие комплексы Patriot, были переведены в состояние максимальной готовности.

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Сначала ракету ошибочно идентифицировали как баллистическую, что и стало причиной экстренной реакции. Об инциденте сообщил Der Spiegel.

Утром во вторник, около семи часов, системы раннего предупреждения НАТО зафиксировали воздушную цель, которая с большой скоростью приближалась к турецкому воздушному пространству со стороны Грузии. В связи с этим на всей территории Турции был объявлен сигнал воздушной тревоги высшего уровня ("Air Raid Warning Red").

Одновременно в полную боевую готовность была приведена батарея зенитно-ракетных комплексов Patriot Бундесвера, развернутая в турецкой провинции Малатья. Хотя траектория полёта не пролегала непосредственно над Анкарой, где уже в тот день должны были собраться лидеры стран Альянса, ситуацию расценили как потенциально опасную.

Вскоре ракета упала в акваторию Чёрного моря. Дальнейший анализ показал, что это была не баллистическая ракета, а ракета российской системы противовоздушной обороны, которая сбилась с курса после запуска с территории оккупированной Россией Абхазии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Анкара готова вернуть российские зенитные ракетные комплексы С-400. Взамен Турция хочет получить от Вашингтона истребителиF-35.

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