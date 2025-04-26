Российский вертолет нарушил воздушное пространство Польши: детали

Вечером 25 апреля российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Польши над территориальными водами в Балтийском море. Летательный аппарат пересек границу и находился в польском воздушном пространстве на короткое время.

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Об инциденте сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши. За полетом вертолета внимательно следили военные радиолокационные системы и гражданские системы польского агентства авиационной безопасности.

Дежурившие подразделения противовоздушной обороны находились в полной боевой готовности и были готовы к немедленному реагированию в случае необходимости.

Как отметили в командовании, характер инцидента свидетельствует о целенаправленной провокации и попытке проверить эффективность и быстроту реагирования польских систем ПВО.

Как ранее писал OBOZ.UA, по словам председателя Бюро национальной безопасности Польши генерала Дариуша Луковского, в случае внешней агрессии запасов о вооружениях и боеприпасах польской армии хватит ориентировочно на одну-две недели обороны. Все зависит от характера конфликта и скорости поступления помощи от союзников.

Луковский также отметил, что в Польше еще не полностью заменена старая техника на новую, а ситуация с боеприпасами для устаревших систем сложнее. Для современного вооружения запасы снарядов накапливаются параллельно с его закупкой.

Соответствующее заявление генерал сделал в эфире Polsat News, комментируя информацию о якобы только пятидневном запасе боеприпасов: по его словам, ситуация неоднородна и не имеет единого показателя.

Напомним, что ранее стало известно, что Польша планирует усилить охрану важнейших участков границы с Беларусью. Для этого страна наберет 1500 новых сотрудников пограничной службы, которые будут направлены на потенциально опасные участки. Также в планах модернизация заграждений и повышение эффективности задержания нелегальных мигрантов.

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