'Все зависит от ситуации': в Польше оценили, на сколько им хватит боеприпасов в случае необходимости обороны

Если Польша столкнется с необходимостью обороняться от внешней агрессии, запасов вооружений и боеприпасов польской армии хватит на неделю-две времени. Это зависит от конкретного сценария столкновения с врагом и от того, как скоро подоспеет помощь от союзников.

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В Польше до сих пор не заменили всю старую технику и вооружение на новую, и ситуация с боеприпасами именно для старой техники более сложная, тогда как параллельно с новой техникой накапливались и запасы снарядов к ней. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский, пишет RMF24.

Соответствующее заявление он сделал в эфире Polsat News. Когда у генерала спросили, соответствует ли действительности информация о том, что запасы боеприпасов, накопленные по состоянию на 2025 год, позволили бы вести оборону в случае нападения на Польшу только пять дней. По словам Луковского, ситуация в этом плане – неоднородна.

"Это возможно во многих сферах, во многих типах боеприпасов, но нельзя сказать, что у нас одинаковая ситуация со всеми видами средств. Это зависит от того, о каких боевых средствах идет речь, о каком оборудовании", – подчеркнул Луковский.

По словам главы Бюро национальной безопасности Польши, армия страны до сих пор имеет на вооружении как старую, так и новую технику, полную замену устаревшей техники до сих пор провести не удалось. И проблема с боеприпасами касается преимущественно старой техники.

"Все эти боевые средства и платформы, которые мы внедрили на вооружение Вооруженных сил за последние годы, они также параллельно снабжаются боевыми средствами (...). В этом случае ситуация выглядит гораздо лучше", – подчеркнул Луковский.

Также генерал ответил на вопрос, как долго Польша могла бы держать оборону до прибытия помощи от союзников.

"Я думаю, в зависимости от того, как ведется эта борьба, эта оборона может длиться неделю или две при сегодняшних уровнях запасов. Это трудно оценить, потому что все зависит от ситуации, которая может возникнуть при столкновении с врагом", – подчеркнул чиновник.

Глава Бюро национальной безопасности добавил, что у Польши много механизмов, чтобы компенсировать дефицит боеприпасов. В частности, помочь с этим могут союзнические программы обмена поставками.

Также Луковский подчеркнул, что после начала российско-украинской полномасштабной войны в Польше все больше ощущают рост угрозы российской агрессии по отношению к этому государству.

"Мы находимся на этапе, когда мы откладываем эту угрозу и с каждым днем ​​наращиваем свой потенциал. Мы надеемся, что за эти два-три года (...) мы настолько восстановим наш потенциал, что сможем реально противостоять потенциальной агрессии со стороны России", – прогнозирует он.

Напомним, что ранее стало известно, что Польша планирует усилить охрану важнейших участков границы с Беларусью. Для этого страна наберет 1500 новых сотрудников пограничной службы, которые будут направлены на потенциально опасные участки. Также в планах – модернизация заграждений и повышение эффективности задержания нелегальных мигрантов.

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