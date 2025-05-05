Российские хакеры атаковали правительственные сайты Румынии в день выборов президента: детали

В воскресенье, 4 мая, когда в Румынии проходили президентские выборы, российские хакеры совершили кибератаку на ряд правительственных сайтов и онлайн-ресурсов кандидатов. Атаку провела известная пророссийская группа NoName057 (также известная как DDOSIA).

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Об этом сообщает politico. Под прицел хакеров попали сайты Конституционного суда, Министерства иностранных дел, главный правительственный портал, а также ресурсы четырех кандидатов в президенты, включая Крина Антонеску – представителя правящей коалиции и независимого кандидата, мэра Бухареста Никушора Дана.

Кибератака осуществлялась по схеме DDoS – это массовая перегрузка интернет-ресурсов запросами, что делает их временно недоступными для пользователей. Сами хакеры взяли на себя ответственность, опубликовав список атакованных сайтов в Telegram. В списке также упоминались сайты министерств внутренних дел и юстиции Румынии.

Несмотря на интенсивность атаки, все ресурсы на момент 14:00 по местному времени были возобновлены, сообщили в Национальном директорате по кибербезопасности. В подтверждение этого официальная страница управления даже добавила ироническое сообщение с отсылкой к "Звездным войнам": "Пусть с тобой будет Сила".

Это уже не первый случай вмешательства российских групп хакеров в румынский избирательный процесс. В прошлом году во время первого тура президентских выборов, впоследствии аннулированного из-за обвинений в незаконной агитации и российском влиянии, зафиксировали более 85 тысяч кибератак на избирательную инфраструктуру.

Напомним, согласно результатам повторных выборов президента в Румынии, представитель правых Джордже Симион не получил преимущества, чтобы избежать второго тура голосования. После подсчета 100% бюллетеней лидер партии AUR набрал 40,96% голосов (более 3,8 млн).

Как сообщал OBOZ.UA, 25 ноября 2024 года в Румынии провели первый тур выборов президента, лидером стал пророссийский кандидат Джорджеску. 8 декабря должен был состояться второй тур президентских выборов, в котором Джорджеску должен был соревноваться с Еленой Ласкони. Однако Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура и второй тур не состоялся.

В конце февраля этого года правоохранители задержали Келина Джорджеску. Прокуратура выдвинула шесть уголовных обвинений против него в рамках расследования предыдущей президентской кампании.

Политик получил подписку о невыезде на два месяца и запрет публиковать контент в социальных сетях.

Именно поэтому ультраправые политики Румынии согласовали новых кандидатов вместо Джорджеску. Если бы Конституционный суд не утвердил кандидатуру Симиона, на выборы шла бы Анамария Гаврила, лидер новой партии.

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