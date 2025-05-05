На выборах президента Румынии снова лидирует антиукраинский кандидат: подсчитано 98% голосов

Согласно предварительным результатам повторных выборов президента в Румынии, представитель правых Джордже Симион не имеет преимущества, чтобы избежать второго тура. После подсчета 98% голосов лидер партии AUR набрал 40,32% (3,6 млн голосов).

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По данным Центрального избирательного бюро Румынии, член действующей коалиции правительства страны Крин Антонеску занял третье место с примерно 20,51%. На втором городе мэр Бухареста Никушор Дан, получивший 20,75%.

Официальные результаты пока не включают в себя голосование диаспоры, которая, по словам экспертов, насчитывает около 800 тысяч избирателей. Считается, что они также предпочтут Симион.

Результаты экзитполей показывали схожие результаты, хотя и давали меньшее преимущество Симиону. Предполагалось, что он получит 33% голосов избирателей в первом туре.

Интересно – ранее эксперты склонялись к мнению, что Крин Антонеску, которого поддерживают все три правящие партии, в первом туре проигрывает лидеру ультраправых Джорджу Симиону, но во втором туре, который состоится через две недели после первого, одержит победу.

Лидер ультраправой AUR Джордже Симион является сторонником другого скандального пророссийского кандидата Келина Джорджеску. Он заявил, что если победит, то может восстановить запрещенного кандидата в президенты Келина Джорджеску на руководящей должности.

Также Симион известен своими антиукраинскими заявлениями. В частности, в 2023 году политик говорил, что Румыния должна прекратить помощь Украине и украинским беженцам. Кроме того, он выступал за восстановление границ Румынии, существовавших до Второй мировой войны. Они включают территории сегодняшней Болгарии, а также Молдовы и Украины, где он объявлен персоной нон-грата.

В 2024 г. Служба внешней разведки Румынии просила Украину и Молдову рассекретить документы о запрете въезда Симиона. Там хотели узнать, есть ли подтверждения, что он встречался с офицерами ГРУ РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 ноября 2024 года в Румынии провели первый тур выборов президента, лидером стал пророссийский кандидат Джорджеску. 8 декабря должен был состояться второй тур президентских выборов, в котором Джорджеску должен был соревноваться с Еленой Ласкони. Однако Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура и второй тур не состоялся.

В конце февраля этого года правоохранители задержали Келина Джорджеску. Прокуратура выдвинула шесть уголовных обвинений против него в рамках расследования предыдущей президентской кампании.

Политик получил подписку о невыезде на два месяца и запрет публиковать контент в социальных сетях.

Именно поэтому ультраправые политики Румынии согласовали новых кандидатов вместо Джорджеску. Если бы Конституционный суд не утвердил кандидатуру Симиона, на выборы шла бы Анамария Гаврила, лидер новой партии.

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