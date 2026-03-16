'Риск больше не является гипотетическим': Туск заявил, что Навроцкий и ПиС толкают Польшу к выходу из ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что выход страны из Европейского Союза больше не выглядит лишь теоретическим сценарием. По его словам, внутренняя политика правых сил и решение президента Кароля Навроцкого по блокированию финансовых инициатив создают реальную угрозу разрыва с ЕС.

Видео дня

Туск опубликовал соответствующее заявление в соцсети X. Также о его позиции написало издание Politico. Премьер подчеркнул, что риск Polexit стал серьезным вопросом политической дискуссии и прямо связан с действиями евроскептических сил в Польше.

Союз под давлением

Глава польского правительства заявил, что ряд политических сил выступает за ослабление или даже разрыв отношений с Европейским Союзом. По его словам, эти настроения поддерживают внешние игроки, которые стремятся подорвать единство Европы.

Туск прямо упомянул Россию, американское движение MAGA и часть европейских правых политиков. Он утверждает, что все они заинтересованы в ослаблении ЕС.

"Россия, американское движение MAGA и европейские правые во главе с Орбаном хотят уничтожить ЕС. Это будет катастрофой для Польши", – заявил премьер.

Он добавил, что политики из партии "Конфедерация" и значительная часть представителей партии "Право и справедливость" фактически подталкивают страну к выходу из европейского блока.

Блокирование оборонных средств

Ситуация обострилась после решения президента Кароля Навроцкого наложить вето на закон, который позволял Польше получить 43,7 млрд евро оборонных займов от Европейского Союза. Речь идет о финансировании программ укрепления армии и оборонной инфраструктуры.

Эти средства должны были стать частью масштабного плана модернизации польских вооруженных сил. Правительство планирует довести расходы на оборону до уровня около 5 процентов ВВП.

После блокирования закона финансирование оказалось под вопросом. Туск подчеркнул, что политическая борьба внутри страны может иметь прямые последствия для безопасности Польши.

"Polexit сегодня – это реальная угроза. Этого хотят как конфедерации, так и большинство партии PiS. Я сделаю все возможное, чтобы остановить их", – подчеркнул премьер.

Аналитики обращают внимание на еще одну деталь. Хотя большинство поляков поддерживает членство в ЕС, социологические исследования показывают, что примерно каждый четвертый гражданин уже готов поддержать выход страны из блока. Подобная динамика, как напоминают эксперты, наблюдалась в Великобритании перед референдумом по Brexit.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша рассматривает возможность усиления безопасности, в частности через развитие ядерного потенциала. Страна находится в условиях угрожающей ситуации безопасности на фоне напряженности в регионе, заявил президент Кароль Навроцкий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!