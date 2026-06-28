РФ и Китай провели совместное воздушное патрулирование, чтобы показать "решительность": что это значит

Министерство национальной обороны Китая сообщило о проведении очередного совместного стратегического воздушного патрулирования военно-воздушных сил России и КНР. Авиация двух стран выполнила задачи в ключевых зонах Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Таким образом Москвы и Пекина захотели продемонстрировать "решимость и способность" совместно обеспечивать "мир и стабильность" в регионе. Об этом говорится в заявлении Министерство обороны Китая.

География и цели миссии

Патрулирование охватило воздушное пространство над тремя стратегически важными акваториями: Японским морем, Восточно-Китайским морем и Западной частью Тихого океана

В официальном заявлении китайского оборонного ведомства подчеркивается, что главная цель миссии заключалась в демонстрации "силы и решимости" обеспечивать "мир и стабильность" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В свою очередь минобороны РФ рассказало, что продолжительность совместного полета самолетов составила около 6 часов. В террористическом ведомстве заявили, что авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6к осуществила воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Одиннадцатый вылет с 2019 года

Данный полет стал уже одиннадцатым совместным стратегическим воздушным патрулированием, организованным вооруженными силами двух государств в рамках программы военного сотрудничества, которая активно развивается с 2019 года.

Предыдущая аналогичная миссия российских и китайских ВКС состоялась сравнительно недавно, в декабре 2025 года.

Контекст и политическое значение

Нынешнее патрулирование приобрело особый символический статус, поскольку оно состоялось вскоре после майского визита диктатора России Владимира Путина в Китай. Регулярные вылеты стратегической авиации демонстрируют углубление военного партнерства между РФ и КНР на фоне общей геополитической напряженности. Таким образом Москва и Пекин посылают четкий сигнал о готовности "обеспечивать мир и стабильность".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал информацию о возможной военной помощи Китая России в войне против Украины. По его словам, Альянс внимательно отслеживает все процессы, связанные с этим вопросом.

Как писал OBOZ.UA, медиа утверждают, что у Евросоюза есть доказательства того, что Китай готовит российских солдат к войне против Украины. Официально Пекин это отрицает, хотя сразу несколько известных международных агентств сообщали, что вооруженные силы КНР тайно обучали не менее 200 российских военнослужащих на китайской территории в прошлом году.

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