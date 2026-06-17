«Мы не наивны»: Рютте высказался о военной помощи Китая России. Видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал информацию о возможной военной помощи Китая России в войне против Украины. По его словам, Альянс внимательно отслеживает все процессы, связанные с этим вопросом.

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В то же время он воздержался от раскрытия подробностей на публике. Об этом Рютте заявил в среду, 17 июня.

Во время общения с журналистами Марк Рютте подчеркнул, что НАТО не недооценивает ситуацию и тщательно анализирует возможные действия Китая в контексте поддержки Российской Федерации.

"Мы не наивны; мы точно за всем следим", — подчеркнул он, комментируя –, вероятную военную помощь со стороны Пекина.

В то же время генеральный секретарь Альянса отметил, что пока не может обнародовать больше информации по этому поводу. По его словам, некоторые детали не подлежат разглашению во время открытых мероприятий.

"Я не могу сказать вам больше на данный момент, или, по крайней мере, на этой открытой пресс-конференции, но можете быть уверены, что мы следим за всем", — – добавил Рютте.

Таким образом, в НАТО дают понять, что вопрос потенциальной поддержки России со стороны Китая находится под постоянным контролем, а ситуация внимательно отслеживается на международном уровне.

Как писал OBOZ.UA:

– СМИ утверждают, что у Евросоюза есть доказательства того, что Китай готовит российских солдат к войне против Украины. Официально Пекин это отрицает, хотя сразу несколько известных международных агентств сообщали, что вооруженные силы КНР тайно обучали не менее 200 российских военнослужащих на китайской территории в прошлом году.

– Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в прошлом месяце лично попросил его повлиять на Владимира Путина с целью прекращения войны в Украине.

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