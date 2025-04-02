Республиканцы потерпели первое сокрушительное поражение: на выборах в Верховный суд штата Висконсин победила демократка

На выборах в Верховный суд штата Висконсин одержала победу демократка Сьюзан Кроуфорд, закрепив либеральное большинство в суде еще не менее чем на три года. Она разгромила своего оппонента от Республиканской партии Брэда Шимела, которого поддерживали президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск.

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Это была самая дорогая судейская гонка в истории США – более 90 миллионов долларов, из которых только Маск потратил на поддержку Шимела более 25 миллионов. Об этом сообщает The Press Democrat.

Кроуфорд, судья округа Дэйн, победила с результатом 55% голосов против 45% у Шимела, бывшего генерального прокурора штата. Ее победа гарантирует либеральному большинству контроль над Верховным судом штата по крайней мере до 2028 года.

"Вырастая в Чиппева-Фоллс, я никогда не могла представить, что буду бороться за справедливость в Висконсине с самым богатым человеком мира", – сказала Кроуфорд, имея в виду Маска. "И мы победили".

Победа Кроуфорд сохранила либеральное большинство в Верховном суде Висконсина (4-3), которое будет оставаться неизменным по меньшей мере до 2028 года. Это может иметь серьезные последствия для республиканцев, поскольку суд может пересмотреть вопросы избирательного законодательства, разрешать споры по поводу будущих результатов выборов, законов о правах работников в штате и других важных вопросов. Это также подвергает угрозе попытки республиканцев изменить границы избирательных округов в свою пользу и может повлиять на предстоящие выборы в США.

После объявления результатов Кроуфорд появилась на сцене вместе с четырьмя действующими либеральными судьями, поблагодарила их за поддержку и тепло их обняла.

Шимела поддерживали Трамп, заявив об этом за 11 дней до выборов, и ведущие республиканцы, среди которых был и старший сын президента США. В то время как Кроуфорд получила поддержку от демократических лидеров, в том числе экс-президента Барака Обамы и миллиардера Джорджа Сороса. Демократическая кампания отмечала защиту прав профсоюзов, избирательных свобод и права на аборты.

"Висконсин – политически большой штат, и Верховный суд имеет большое отношение к выборам в Висконсине", – сказал Трамп 31 марта. "Выиграть Висконсин – это большое дело, поэтому выбор в Верховном суде… Это большая гонка".

За несколько дней до голосования руководитель Департамент эффективности правительства Маск лично приехал в Висконсин, выступал на митингах в поддержку Шимела. В Грин-Бэй он появился в пенопластовой сырной шляпе (символ местной футбольной команды) и раздавал "сознательным избирателям" чеки на миллион долларов. Он заявлял, что эти выборы являются борьбой за "справедливое правосудие" и "спасение Висконсина от левых радикалов". Также Маск называл Кроуфорд "радикальной левой фанатичкой".

Однако массовая финансовая поддержка Маска вызвала обратную реакцию. Общественность организовала движение "Висконсин не продается", призывая избирателей противостоять внешнему влиянию миллиардеров. В результате явка избирателей побила исторические рекорды и превысила показатели 2023 года, а выборы стали промежуточным сражением в политических баталиях страны.

На семи избирательных участках в Милуоки закончились или почти закончились бюллетени из-за "исторической явки", и к закрытию избирательных участков были готовы другие бюллетени, рассказала исполнительный директор Избирательной комиссии Милуоки Паулина Гутьеррес.

Кроуфорд получила поддержку от организации Planned Parenthood и других групп, защищающих право на аборт. В своей предвыборной кампании она акцентировала внимание на том, что ее оппонент выступает против этой процедуры. Кроме того, во время дебатов она критиковала Шимела за тесные связи с Маском и республиканцами, в шутку называя миллиардера "Илоном Шимелем".

Шимел, в свою очередь, пытался представить Кроуфорд как слабую в борьбе с преступностью и зависимую от демократов. Его кампания утверждала, что в случае победы демократы пересмотрят границы избирательных округов в пользу своей партии и отменят закон, ограничивающий права государственных работников на коллективные переговоры.

Избиратели в О-Клере по-разному реагировали на эти доводы. Например, 68-летний пенсионер Джим Сигер поддержал Шимела, поскольку его беспокоило возможное изменение границ округов. В то же время ветеран Джим Хейзелтон сначала не планировал голосовать, но решил поддержать Кроуфорд после того, как в избирательную гонку вмешались Маск и Трамп. Он объяснил свой выбор тем, что "Маск постоянно урезает расходы, а люди нуждаются в этих услугах".

Как сообщал OBOZ.UA, в США демократка Палаты представителей Мики Шеррил предложила обязать миллиардера Илона Маска и сотрудников DOGE проходить тест на наркотики. Соответствующий законопроект она внесла на рассмотрение.

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