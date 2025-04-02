В США предложили обязать Маска и сотрудников DOGE проходить проверку на наркотики – Axios

В США демократка Палаты представителей Мики Шеррил предложила обязать миллиардера Илона Маска и сотрудников DOGE проходить тест на наркотики. Соответствующий законопроект она внесла на рассмотрение.

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Об этом сообщил портал Axios. Ранее Шеррил сослалась на отчет Wall Street Journal за 2024 год, в котором утверждалось, что генеральный директор Tesla и SpaceX, якобы, употреблял запрещенные вещества, в частности ЛСД, кокаин, экстази, галлюциногенные грибы и кетамин, что стало основой ее законопроекта.

Со своей стороны адвокат Маска заверил, что миллиардер постоянно проходит тестирование на наркотики в SpaceX и "никогда не провалил тест".

Согласно законопроекту, лица, которые получат положительный результат на запрещенные вещества, будут отстранены от прохождения федеральной службы сроком по меньшей мере на год.

"Как никогда важно оградить американский народ от безрассудной некомпетентности и явного игнорирования национальной безопасности со стороны администрации Трампа", – заявила Шеррил.

Она убеждена, что специальные государственные служащие в DOGE должны "соблюдать те же стандарты, что и другие служащие исполнительной власти".

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что департамент DOGE в определенный момент прекратит свое существование. По словам президента США, Маск еще будет оставаться специальным государственным служащим всего 130 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, федеральный суд США заблокировал попытку Департамента правительственной эффективности (DOGE), возглавляемого Маском, получить доступ к данным Администрации социального обеспечения (SSA). Судья заявила, что передача личной информации миллионов американцев нарушает законы о конфиденциальности.

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