«По примеру Венесуэлы»: Трамп не исключил, что США могут остаться в Иране и присвоить нефть

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Соединенные Штаты могут остаться в Иране после завершения войны и получать нефть этой страны. Американский лидер сравнил такой сценарий с договоренностью США о контроле над частью нефтяных ресурсов Венесуэлы.

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Об этом Трамп заявил во время поездки в Ирландию, где он посетил чемпионат Irish Open, сообщает Reuters. В то же время президент США в очередной раз заявил, что ожидает завершения войны с Ираном уже в этом году, возможно, вскоре после промежуточных выборов в США в ноябре.

Трамп допустил сохранение присутствия США в Иране

Трамп заявил, что Соединенные Штаты в конечном итоге покинут Иран, если только не решат остаться в стране и добывать там нефть.

"В конце концов мы уйдем, если только не решим остаться и забрать нефть, как в Венесуэле", — сказал американский президент.

По его словам, доходы США от Венесуэлы уже многократно компенсировали расходы на войну. В то же время Трамп подчеркнул, что согласится только на "правильное соглашение" с Ираном и не будет заключать договоренностей, которые сочтет невыгодными.

Американский президент также заявил, что Иран якобы постоянно призывает к мирным переговорам. Ранее Тегеран отвергал подобные утверждения.

Трамп ожидает окончания войны в этом году

Трамп повторил, что рассчитывает на завершение войны с Ираном до конца 2026 года. По его словам, это может произойти вскоре после промежуточных выборов в США, которые состоятся в ноябре.

Он также заявил, что после завершения войны цены на бензин в США "упадут как камень".

Между тем нестабильность на Ближнем Востоке продолжает влиять на нефтяные рынки. Трейдеры ожидают нового роста цен в понедельник после атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не жалеет о начале войны против Ирана в феврале 2026 года. По его словам, без вмешательства Соединенных Штатов Тегеран уже мог бы получить ядерное оружие.

Как писал OBOZ.UA, высокопоставленные чиновники Белого дома допускают, что война США против Ирана может затянуться до окончания президентского срока Дональда Трампа, то есть до 2029 года. В то же время Тегеран может оставаться готовым продолжать конфликт даже после инаугурации нового президента Соединенных Штатов в январе 2029 года.

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