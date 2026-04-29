Рейтинг Трампа в США упал до нового минимума: что именно не устраивает американцев

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня за время его текущего срока. Американцы все больше недовольны его подходами к вопросу стоимости жизни и непопулярной войны с Ираном, которая длится уже два месяца.

Видео дня

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Reuters/Ipsos. Он показал, что 34% американцев одобряют деятельность Трампа в Белом доме, по сравнению с 36% в предыдущем опросе, который проводился с 15 по 20 апреля.

"Большинство ответов было собрано до стрельбы, произошедшей в субботу вечером на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, где должен был выступить Трамп. Пока неизвестно, повлияет ли этот инцидент, во время которого стрелка остановили еще до того, как он успел войти в зал, где ужинал Трамп, на отношение людей к американскому лидеру", – пишет Reuters.

Как менялся рейтинг Трампа

Популярность Трампа среди американской общественности снижается с момента его вступления в должность в январе 2025 года, когда 47% американцев оценили его работу положительно.

Рейтинг президента США значительно снизился после того, как 28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана, что привело к резкому росту цен на топливо. Только 34% американцев одобряют конфликт США с Ираном, по сравнению с 36% в середине апреля и 38% в середине марта.

Лишь 22% респондентов одобряют действия Трампа по стоимости жизни, что на 3% меньше, чем в предыдущем опросе Reuters/Ipsos. Хотя подавляющее большинство республиканцев – 78% – все еще заявляют о своей поддержке Трампа, 41% членов партии не одобряют его политику в отношении стоимости жизни.

Отмечается, что в течение первого срока президентства Трампа его рейтинг популярности длительное время колебался на уровне около 40%. Последние данные остаются немного выше самого низкого показателя во время первого срока, который составлял 33%.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация Соединенных Штатов Америки рассматривает вариант объявления о завершении конфликта с Ираном. В частности, американские разведывательные службы сейчас изучают, как отреагирует Тегеран, если президент Дональд Трамп объявит об односторонней победе в войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!