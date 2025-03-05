Трамп объявил торговую войну партнерам и союзникам США: кто получит наибольшую выгоду

Американская администрация пошла на обострение отношений со своими крупнейшими торговыми партнерами и ввела значительные пошлины на ответные встречными мероприятиями товары из Китая, Канады и Мексики. Основным бенефициаром торговой войны, начатой президентом США Дональдом Трампом, станет Бразилия.

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В этом уверены аналитики ASAP Agri. Они напомнили, что 4 марта США ввели 10% пошлины на китайскую продукцию, на что Китай ответил дополнительными тарифами на импорт сельскохозяйственной продукции из США, в частности объявил о:

15% пошлины на пшеницу и кукурузу;

10% - на сою.

Следует отметить, что Китай является одним из ключевых импортеров американской сои, а также крупным покупателем кукурузы из США. Однако в последние месяцы объемы торговли сократились, поскольку Китай покрывал пониженный спрос бразильской продукцией, а из-за импортного налога Китай может еще сильнее переориентироваться на Бразилию.

Новые тарифы могут еще больше ограничить экспорт американской кукурузы в Китай, что принесет выгоду Бразилии. Бразилия выглядит главным бенефициаром текущих торговых споров благодаря своим значительным объемам производства кукурузы и сои, а также устоявшейся роли основного поставщика в Китай", – считают эксперты.

В общем, торговое противостояние уже обвалило цены на аграрную продукцию. В частности, 4 марта фьючерсы на кукурузу CBOT уже упали до самого низкого уровня с начала декабря 2024 года, а цены на сою достигли минимума с начала января-2025.

Кроме того, администрация Трампа ввела 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады. Власти Канады объявили о контрмерах, введя 25% пошлину на товары из США общей стоимостью 155 млрд канадских долларов.

Также OBOZ.UA сообщал о намерении Дональда Трампа ввести тарифы на импорт ряда товаров из Европейского Союза. По его словам, об этом будет объявлено в скором времени, а решение будет касаться автомобилей и других товаров.

Также США объявили о торговых ограничениях по импорту алюминия, стали и изделий из нее. В ЕС на это расширили перечень товаров, которые могут попасть под пошлину. Если эти меры вступят в силу, они могут затронуть экспорт ЕС в 28 миллиардов евро, что в четыре раза превышает масштабы конфликта 2018 года.

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