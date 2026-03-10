Рейтинг Трампа существенно упал: что показали результаты опроса

Деятельность президента США Дональда Трампа "полностью" или "скорее" одобряют 44% опрошенных американцев. В то же время доля тех, кто не одобряет работу американского лидера выросла с 51% до 54%.

Видео дня

Об этом свидетельствуют результаты опроса NBC News. Аналитики объясняют, что падению рейтинга Трампа способствовала критика иммиграционной политики президента и реакция администрации на материалы, связанные с Джеффри Эпштейном.

По данным Decision Desk HQ, средний рейтинг одобрения Трампа, по состоянию на момент публикации, составляет 43,1%, а уровень неодобрения – 54,4%. Опрос NBC News также показал, что 53% респондентов поддерживают действия Трампа в сфере безопасности границы, 44% опрошенных одобряют его иммиграционную политику, а 41% американцев поддерживают шаги в отношении Ирана на фоне войны на Ближнем Востоке.

Напомним, из-за отсутствия координации и серьезных последствий для экономики и безопасности разных стран война Соединенных Штатов Америки и Израиля против Ирана вызвала недовольство среди союзников Вашингтона. Ряд государств Европы и Ближнего Востока узнали о боевых действиях уже после их старта.

Также OBOZ.UA сообщал,советники президента США Дональда Трампа призывают его определить стратегию завершения войны с Ираном. Ведь затяжной конфликт может вызвать политическое сопротивление в США и ослабить поддержку среди сторонников президента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!