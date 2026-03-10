'Война с Ираном дестабилизирует мир': медиа узнали, чем недовольны союзники США

Из-за отсутствия координации и серьезных последствий для экономики и безопасности разных стран война Соединенных Штатов Америки и Израиля против Ирана вызвала недовольство среди союзников Вашингтона. Ряд государств Европы и Ближнего Востока узнали о боевых действиях уже после их старта.

По данным CNN, администрация Дональда Трампа начала военную операцию вместе с Израилем без создания широкой международной коалиции и без предварительных консультаций с партнерами. Часть союзников не предупредили даже тогда, когда их представители находились в регионе.

В частности, один из высокопоставленных чиновников правительства Италии узнал о начале операции, находясь в Дубае. Такой инцидент американские чиновники назвали примером отсутствия координации между союзниками.

Через девять дней после начала войны ситуация стала еще более напряженной. Первые удары США и Израиля, во время которых погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, вызвали хаос в регионе. Страны начали эвакуировать своих граждан, а рост цен на энергоносители ударил по экономикам.

В странах Персидского залива ряд стран-союзников США столкнулись с ракетными и дроновыми атаками, которые повлияли на работу международного авиасообщения. Из-за экономических потерь и риска миграционного кризиса недовольство среди партнеров США начало расти.

Европейские страны оказались в сложной ситуации: они не могут полностью поддержать действия США, но и не могут отказаться от сотрудничества с Вашингтоном из-за военной зависимости. Поэтому союзники стараются действовать осторожно, чтобы не обострять отношения.

Например, президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал удары за пределами международного права, но направил авианосец для защиты французских интересов. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность иранскими ядерными и ракетными программами, а премьер Испании Педро Санчес запретил использование американских военных объектов для атак на Иран.

В то же время напряжение возросло и внутри трансатлантического альянса. Часть европейских лидеров критиковала удары за пределами международного права, тогда как другие принимали решения, направленные на защиту собственных интересов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как именно совместная операция коалиции США против Ирана может повлиять на Украину. Он заявил, что благодаря этому Тегеран не сможет предоставлять Москве определенное вооружение для атак по Украине.

