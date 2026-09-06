Рейтинг Трампа обвалился до рекордного уровня: результаты нового опроса

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня за время его нынешнего президентства. Новый опрос показал, что его деятельность поддерживают лишь 33 % зарегистрированных избирателей.

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Падение рейтинга происходит менее чем за два месяца до промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на опрос исследовательской компании Focaldata.

Рейтинг Трампа упал до 33%

По данным опроса, рейтинг одобрения Трампа снизился на три процентных пункта по сравнению с предыдущим исследованием. Среди избирателей-республиканцев его поддержка также упала – до 72%, что стало новым минимумом.

Главной причиной неутешительных результатов стало ухудшение оценок американцами экономики и стоимости жизни. Почти две трети опрошенных считают, что экономика движется в неправильном направлении, а 57% заявили, что их финансовое положение ухудшилось при президентстве Трампа.

Среди республиканцев лишь 53% одобряют действия президента в сфере экономики и занятости – почти на восемь процентных пунктов меньше, чем месяцем ранее.

Избиратели критикуют торговую политику

56% опрошенных не одобряют решение Трампа ввести 50-процентную пошлину на канадские товары стоимостью около 20 млрд долларов. В ответ Канада ввела пошлины до 50% на американский импорт, что усилило опасения относительно роста цен.

На этом фоне цена дизельного топлива в США достигла рекордных 5,85 доллара за галлон.

Трамп может помешать республиканцам на выборах

46% избирателей считают, что Трамп затрудняет победу кандидатов от Республиканской партии на ноябрьских выборах в Конгресс. Среди независимых избирателей 47% заявили, что поддержка Трампа снизит вероятность того, что они проголосуют за республиканцев.

По намерениям голосования демократы пока опережают республиканцев на 7,5 процентных пункта. Месяц назад их преимущество составляло 5 пунктов.

В Белом доме защищают политику Трампа

Представитель Белого дома заявил, что администрация продолжает реализовывать экономическую программу, предусматривающую снижение налогов, дерегулирование и развитие энергетики.

"Августовский отчет по занятости – это очередное доказательство того, что эта программа продолжает создавать рабочие места в частном секторе и стимулировать реиндустриализацию Америки", – заявил он.

Опрос Focaldata проводился с 28 августа по 1 сентября. В нем приняли участие 1914 зарегистрированных избирателей, погрешность составляет плюс-минус 2,6 процентных пункта.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться завершения войны России против Украины и после этого наладить хорошие отношения с Москвой и Киевом. Мирное соглашение должно быть выгодным не только для сторон конфликта, но и для бизнеса и экономики США.

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