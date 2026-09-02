"Мы хотим поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Украиной": Трамп объяснил своё видение мирного соглашения. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться прекращения войны России против Украины, а после этого наладить хорошие отношения с Москвой и Киевом. Мирное соглашение должно быть выгодным не только для сторон конфликта, но и для бизнеса и экономики США.

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О перспективах завершения войны России против Украины он сообщил во время общения с журналистами. Заявления президента США транслировал официальный канал Белого дома.

Трамп подчеркнул, что не считает войну неизбежной и видит в ней конфликт, которого можно было избежать. Ведь он стремится как можно скорее завершить боевые действия.

"Понимаете, это война, которой не должно быть", — сказал президент США.

После завершения войны Вашингтон намерен поддерживать нормальные отношения как с Россией, так и с Украиной.

"Мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, Украиной, со всеми. Это будет отлично для бизнеса", — заявил он.

Трамп также рассказал о своих дипломатических усилиях, утверждая, что ему уже удалось прекратить восемь других войн.

"Они должны остановить эту глупую войну. И мы продолжаем. Я остановил восемь войн. Восемь", — сказал он.

В то же время Трамп признал, что между президентами России и Украины существует значительная вражда, которая затрудняет достижение договоренностей.

"Между двумя президентами существует огромная вражда", — отметил он.

Президент США добавил, что стремится заключить мирное соглашение после завершения войны и считает нормализацию отношений с Россией и Украиной важной частью дальнейшей политики.

Трамп также заявил, что слышал о видеозаписях из Украины, на которых запечатлено принудительное задержание мужчин на улицах.

"Я знаю об этих видео. Я очень хорошо о них слышал. Послушайте, это война, которой никогда не должно было быть. Если бы выборы 2020 года не были сфальсифицированы", — заявил президент США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр финансов США Скотт Бессент 31 августа встретился с министром финансов России Антоном Силуановым на полях встречи финансовой "Группы двадцати" (G20) в Эшвилле, штат Северная Каролина. Стороны обсудили возможное урегулирование войны России против Украины, а Бессент продвигал 28-пунктный мирный план президента США Дональда Трампа.

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