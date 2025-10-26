'Живем в мирное время': премьер Литвы объяснила, почему не сбивают метеозонды, которые залетают из Беларуси

Из-за рисков для гражданского населения и отсутствия военного положения власти Литвы избегают сбивания метеозондов, проникающих в воздушное пространство страны с территории Беларуси. Вместо этого рассматриваются другие варианты, например технические решения или переговоры с дипломатическими представительствами.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене, общаясь с журналистами. Чиновница объяснила, что применение оружия против метеозондов может привести к падению с большой высоты на жилые территории и вызвать значительные последствия.

Ругинене подчеркнула, что в случае военного положения страна была бы готова сбивать любые объекты, нарушающие границы, однако сейчас власти пытаются искать менее опасные решения.

"Есть военное время, есть мирное время. В военное время мы готовы сбивать любые объекты, летящие в наше воздушное пространство, к этому готовы все структуры. Но мы живем в мирное время, поэтому должны анализировать и искать другой выход, который будет иметь меньше последствий", – объяснила премьер.

В то же время правительство рассматривает возможность применения принудительной посадки метеозондов, но отмечает их риски из-за возможности поражения населенных пунктов при падении аппаратов с большой высоты.

Что предшествовало

В ночь на 26 октября в небе над Литвой в четвертый раз за месяц зафиксировали несколько метеозондов из Беларуси. В результате инцидента Вильнюсский аэропорт закрывали на несколько часов.

На время приостановки работы аэропорта Литва также закрывала контрольно-пропускные пункты на границе с Беларусью. Литовские власти проинформировали, что обнаруженные метеозонды были воздушными шарами с грузами, которые прилетели со стороны Беларуси.

Такой способ используют контрабандисты для переправки сигарет через границу.

24 октября власти Литвы закрыли аэропорты в Вильнюсе и Каунасе, а также несколько пограничных пунктов пропуска с Беларусью из-за появления гелиевых метеозондов. Аэропорты оставались закрытыми до 02:00, а пункты пропуска на границе будут закрыты до полудня воскресенья.

Ранее OBOZ.UA сообщал, военные самолеты России снова вторглись в воздушное пространство Литвы, что вызвало срочную реакцию НАТО. Вечером 23 октября Воздушные силы Литвы зафиксировали нарушение государственной границы вблизи города Кибартай.

