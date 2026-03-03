Разбито более 1700 целей: военные США подвели итоги третьего дня войны с Ираном

Военные Соединенных Штатов Америки по итогам третьего дня совместной с Израилем военной операции, поразили более 1700 целей на территории Ирана. Но у военных США есть и потери.

О поражении более 1700 целей за время операции Epic Fury (то есть, "Эпическая ярость", – OBOZ.UA) сообщило Центральное командование США. По их данным,по состоянию на 1 марта было более 1000 пораженных целей.

Американцы действуют только в воздухе, к операции привлечены бомбардировщики B-1, B-52 и истребители F-15.

Причем по состоянию на 3 марта известно, что США потеряли три самолета F-15 из-за ошибочного "дружественного огня" систем противовоздушной обороны Кувейта.

Переговоры США и Ирана

Напомним, что ранее между США и Ираном продолжались переговоры по ядерной программе исламской страны. Однако теперь в Иране утверждают, что больше не будут вести переговоры с США.

Об этом заявил представитель ликвидированного аятоллы Али Хаменеи в совете национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Он также добавил, что администрация Трампа ставит интересы Израиля выше интересов американского народа.

Заявление иранский чиновник сделал после того, как появилась информация о его попытках через оманских посредников договориться с Вашингтоном о возобновлении переговоров.

Эпическая ярость

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети появились спутниковые снимки иранских авиабаз после ударов США и Израиля.

Между тем Тегеран заявил, что будет "защищаться без всяких ограничений".

OBOZ.UA в режиме реального времени следит за событиями на Ближнем Востоке, где продолжается американо-израильская операция против Ирана.

