США прекратили финансирование борьбы с болезнями, от которых умирают миллионы людей: Госдеп уже разослал письма

Решение администрации Дональда Трампа прекратить финансирование Агентства США по международному развитию (USAID) оставило без средств программы по борьбе с туберкулезом, малярией и СПИДом. Окончательность решения подтвердили в Государственном департаменте, разослав письмо с соответствующим предупреждением тысячам гуманитарных организаций, получавших гранты от Белого дома.

Видео дня

Как сообщает The New York Times, среди приостановленных проектов – программы по борьбе ВИЧ, малярией и полиомиелитом. В совокупности это приведет к росту уровня заболеваемости, что поставит под угрозу тысячи жизней, оставит слабо защищенные категории населения без защиты и ухудшит санитарные условия для беженцев.

Журналисты напомнили, что финансирование было приостановлено "в интересах и удобствах правительства США". В частности, среди отмененных проектов:

грант в размере 131 миллиона долларов на программу ЮНИСЕФ по иммунизации против полиомиелита , который включал планирование, логистику и доставку вакцин миллионам детей;

, который включал планирование, логистику и доставку вакцин миллионам детей; контракт на 90 миллионов долларов с компанией Chemonics на поставку противомоскитных сеток, тестов на малярию и лечения, которые должны были защитить 53 миллиона человек.

программа FHI 360 в Йемене – помощь детям с критическим недоеданием;

в Йемене – помощь детям с критическим недоеданием; отменено покрытие операционных расходов и 10% бюджета на лекарства Глобального фонда для борьбы со СПИДом , который является основным каналом поставки противотуберкулезных препаратов Всемирной организации здравоохранения.

, который является основным каналом поставки противотуберкулезных препаратов Всемирной организации здравоохранения. Фонд Элизабет Глейзер – лечение ВИЧ в Лесото, Танзании, Эсватине.

– лечение ВИЧ в Лесото, Танзании, Эсватине. 87 приютов в Южной Африке для жертв насилия.

для жертв насилия. программа Plan International – обеспечение водоснабжением 115 000 перемещенных лиц в Эфиопии.

– обеспечение водоснабжением 115 000 перемещенных лиц в Эфиопии. 80 млн долларов на финансирование агентства ООН по борьбе со СПИДом (UNAIDS).

Отмечается, что в целом решение Трампа оставит без средств 5800 тыс. гуманитарных проектов и коснется миллионов людей в развивающихся странах. На этом фоне международные гуманитарные организации и правозащитники подвергли жесткой критике новую политику США.

"Люди умрут! Но мы этого никогда не узнаем, ведь даже программы подсчета смертей прекращены", – сказала исполнительный директор Центра исследований народонаселения и здоровья Африки, доктор Кэтрин Киобутунги.

Также OBOZ.UA сообщал, что заморозка программы международной помощи по линиям USAID оставила без финансирования крупнейшую в Польше базу помощи беженцам из Украины Mapuj Pomoc. В настоящее время организация поглощена поисками потенциальных доноров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!