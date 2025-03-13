Пять стран-соседей России планируют выйти из договора о запрещении противопехотных мин

В ближайшее время пять стран, имеющих общие границы с Россией, планируют выйти из договора о запрете противопехотных мин. Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.

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Об этом пишет AFP. Издание ссылается на заявление главы Министерства обороны Литвы Довиле Шакалиене на совместном прессбрифинге с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камишем.

Отмечается, что это решение будет принято из-за того, что эти европейские страны обеспокоены своей безопасностью после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Также они ранее заявляли, что пересматривают поддержку Оттавского соглашения.

"Считаем, что мы очень близки к решению о выходе из договора о запрете противопехотных мин", – заявила Шакалиене.

Глава Минобороны Литвы подчеркнула, что все пять государств ведут "очень интенсивные обсуждения" с целью принятия совместного решения и "направления единого стратегического месседжа".

Свою коллегу поддержал Министр обороны Польши. Он назвал это решение "необходимым" и отметил важность "представления единой позиции" по этому вопросу.

Подробности

Оттавская конвенция, к которой присоединились 163 государства, была подписана в 1997 году и вступила в силу в 1999 году. Она запрещает использование, хранение, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Следует отметить, что США и Россия не являются подписантами данного соглашения.

В свою очередь, Дублинская конвенция 2008 года запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов.

Международный Комитет Красного Креста ранее уже выразил обеспокоенность по поводу роста в Европе готовности вернуться к использованию запрещенного вооружения.

Ранее сообщалось, что в четверг, 6 марта, Литва официально вышла из международной Конвенции о кассетных боеприпасах. Этот документ запрещает покупку, использование и производство подобных снарядов, ракет или бомб.

На следующий день, 7 марта, премьер Польши сообщил, что просил министерство обороны страны инициировать выход Польши из Оттавской конвенции и, возможно, Дублинской конвенции, запрещающих использование противопехотных мин и кассетных боеприпасов соответственно.

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