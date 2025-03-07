Польша планирует призвать всех взрослых мужчин на военное собрание: Туск объяснил необходимость

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его правительство готовится ввести масштабную военную подготовку для всех взрослых мужчин страны и что инициатива должна быть готова к концу года. Таким образом Варшава надеется получить хорошо обученные резервные силы, готовые к потенциальным угрозам.

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Соответствующее заявление Туск сделал в пятницу, 7 марта, выступая перед парламентом с речью, посвященной безопасности, передает TVP World. "Мы готовим масштабную военную подготовку для каждого взрослого мужчины в Польше. Наша цель – завершить план к концу года, чтобы обеспечить хорошо обученные резервные силы, готовые к потенциальным угрозам", – сказал премьер Польши.

Он предостерег, что в случае поражения Украины в войне с Россией или в случае перемирия на условиях Москвы, Польша окажется в "сложной географической ситуации":

"Если Украина проиграет войну или примет условия мира, перемирия или капитуляции таким образом, что это ослабит ее суверенитет и облегчит Путину получение контроля над Украиной, то, без сомнения, – и мы все с этим согласимся, – Польша окажется в гораздо более сложной геополитической ситуации".

Туск также сказал, что Польша "должна стремиться к самым передовым возможностям, включая ядерное и современное нетрадиционное оружие".

Кроме того, премьер Польши сообщил, что просил министерство обороны страны инициировать выход Польши из Оттавской конвенции и, возможно, Дублинской конвенции, которые запрещают использование противопехотных мин и кассетных боеприпасов соответственно.

По словам Туска, "столкнувшись с угрозой, Польша прибегнет к любым необходимым средствам".

Он также сказал, что у Польши "много причин быть очень сосредоточенной на безопасности, на вопросах войны и мира", добавив, что многие голоса в Европе и США "склоняются к российскому нарративу", хотя это остается "маргинальной" политической позицией как в Польше, так и на Западе.

"Есть только один европейский недостаток – нежелание предпринимать действия, неуверенность и порой даже трусость.Теперь пришло время действовать. Все в ЕС, США и в Украине понимают, что главная роль Польши – укрепление границы с Россией, а не отправка войск в Украину", – продолжил Туск.

Он также заявил: нет никаких причин, "по которым Европа должна чувствовать себя хуже России, учитывая разницу в численности населения и качестве вооружения".

"Россия будет беспомощна против объединенной Европы", – сказал глава польского правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 марта президент Польши Анджей Дуда во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что европейские миротворцы в Украине могут не понадобиться, если Киев и Вашингтон заключат соглашение о полезных ископаемых. А РФ и США могут договориться о миссии под руководством ООН.

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