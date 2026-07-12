Карту ПриватБанка советуют заменить 5 категориям украинцев: кого касается

Клиенты ПриватБанка могут продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. Для этого ее следует перевыпустить в любом из отделений учреждения. В то же время, сразу 5 категориям украинцев настоятельно рекомендуется поменять карту – в частности, тем, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные.

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Помимо этого, заменить карту следует тем, кто столкнулся с мошенническими операциями со счетом. А также:

Тем, у кого закончился срок пользования и есть желание его официально продлить (например, для поездки за границу).

Тем, кто потерял карту или забыл ее в банкомате.

Тем, кто хочет изменить тип карты.

Как перевыпустить карту ПриватБанка

Саму же карту, как уже отмечалось, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить в любом из его отделений. Кроме того, это можно сделать онлайн.

"Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить, – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".

При этом, отмечается, перевыпущенную карту можно заказать с доставкой. Сделать это можно как по Украине, так и за границу.

Кроме того, использовать карту, у которой заканчивается "срок годности", можно и без перевыпуска. Для этого стоит оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24":

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

В ПриватБанке ограничили выдачу налички

В то же время, в украинских банках действуют ограничения на снятие налички, соблюдение которых является обязательным для всех клиентов. Лимиты же каждый банк выставляет собственные. Например, клиенты ПриватБанка могут снять в банкомате не более 40 тыс. грн в течение 3 часов. Максимально допускаемая же сумма за сутки составляет 100 тыс. грн.

Там отметили: лимиты могут отличаться в зависимости от того, снимаются деньги в банкомате, на кассе банка или в супермаркете, на АЗС и т.п.

Так, в кассе банка снять можно максимум 100 тыс. грн в день. В торговых точках – до 6 тыс. грн.

Также лимиты действуют и на снятие денег за границей. В частности:

С гривневых карт – 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней.

С долларовых/евровых карт – 100 тыс. грн (в эквиваленте) в день.

При этом, напоминается, при снятии наличных с карт ПриватБанка за границей взимается комиссия. Она составляет 2% от суммы.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, ПриватБанк продлил действие ряда льготных тарифов – для международных переводов на зарубежные карты по всему миру, а также переводы из-за границы на карты в Приват24. Теперь специальные расценки будут действовать как минимум до 31 августа 2026 года.

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