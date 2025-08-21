'Мерзкий и варварский поступок': сенатор Грэм заявил, что Россия похитила 19 тыс. украинских детей

Сенатор-республиканец Линдси Грэм требует от России вернуть всех похищенных украинских детей. Он заявил, что в противном случае инициирует закон о признании России спонсором терроризма.

Видео дня

Об этом Линдси Грэм написал в соцсети Х. Он назвал похищение Москвой украинских детей мерзким и варварским преступлением.

"Во время российско-украинской войны Россия похитила более 19 000 украинских детей. Похищение детей из их родной страны – это гнусный и варварский поступок. Как я уже говорил с начала этого года, я намерен инициировать законодательство, чтобы признать Россию государственным спонсором терроризма в соответствии с законодательством США, если она не вернет детей", – заявил Грэм.

Американский политик подчеркнул, что признание России государством-спонсором терроризма повлечет последствия для ее экономики и отношений с другими странами.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на это заявление американского политика и поблагодарили Грэма за принципиальную позицию.

"Сенатор США Линдси Грэм назвал похищение Россией украинских детей варварским преступлением. Он четко заявил: если дети не будут возвращены, будет продвигать признание РФ государством-спонсором терроризма. Мы благодарны партнерам в США за такую принципиальную позицию", – написал руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что возвращение украинских детей не может быть предметом торга.

"Это условие справедливого мира и победы человечности над террором", – подчеркнули в Офисе президента.

Напомним, что Украина официально задокументировала 19 546 случаев незаконной депортации детей в Россию. Но реальная цифра – значительно больше.

На базе ГУР создан сайт с именами всех причастных к похищению украинских детей на временно оккупированных территориях. Основатели ресурса отмечают, что все они должны стать известными на весь мир и быть привлеченными к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия отправляет похищенных украинских детей на фронт в Украину воевать против собственного народа. С 2014 года с оккупированных территорий Украины было насильно вывезено более 35 000 детей, многие из которых сейчас попадают в ряды российской армии по достижении 18-летнего возраста.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!