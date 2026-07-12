Особняк под Киевом за $6 млн продает 23-летний сын бывшего народного депутата: неожиданный интерьер и роскошь вас удивят

OBOZ.UA продолжает рассказывать о самой дорогой недвижимости столицы . Среди десятков объектов, стоимость которых превышает несколько миллионов долларов, особого внимания заслуживает особняк с выходом к реке в Конча-Заспе. Этот дом — не самый дорогой из них, но у него самый молодой владелец.

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Усадьба и земля под ней оформлены на имя 23-летнего киевлянина Михаила. За резиденцию в поселке Козин (историческая местность Конча-Заспа) площадью 882 кв. м он хочет получить 6 млн долларов. Об имении Михаила и не только — читайте в материале OBOZ.UA.

Самый молодой владелец элитной недвижимости

В Конча-Заспе особняки на береговой линии стоят миллионы долларов. Купить здесь дом может не каждый желающий миллионер: предложение ограничено. Недавно на рынке недвижимости появилось именно такой вариант. Резиденция с выходом к Днепру, огромным бассейном, а также теннисным кортом и полем для гольфа.

Земельный участок, на котором находится дом, оформлен на Михаила Табачника, сына покойного народного депутата Яна Табачника. Усадьба оформлена на Михаила и его брата Павла. Вероятно, они получили её в наследство, а теперь пытаются продать.

Но даже если Михаилу Табачнику удастся продать резиденцию, без жилья в Украине он не останется. На него оформлен ряд помещений в доме в Печерском районе (ул. Князей Острожских, 27), а также поместье площадью 682,1 кв. м в Хустском районе Закарпатской области. Это имущество Михаилу Табачнику, а также его родном брату Павлу, также досталось по наследству.

Поместье Табачников в Конча-Заспе строили и ремонтировали с размахом. В интерьере использованы дерево, мраморные камины, хрустальные многоярусные люстры, мебель с позолотой и бархатом. В доме есть классический кабинет с красными обоями и массивным столом. При этом на фотографиях видно, что в спальне также находится музыкальный инструмент (Ян Табачник был музыкантом).

"Это поместье, сочетающее в себе уединение, престиж и исключительные возможности для жизни и отдыха. Дом, построенный в 2008 году, имеет продуманную планировку: просторная кухня с отдельной столовой, банкетный зал, кабинет, гостевая спальня с ванной комнатой, хамам, крытый бассейн, большие террасы и частная зона с 5 спальнями. В доме 8 санузлов. Особое преимущество этой резиденции — собственное поле для гольфа на территории, что является настоящей редкостью для частных поместий в Украине", — говорится в объявлении о продаже.

Ян Табачник скончался в сентябре 2023 года в Тель-Авиве в возрасте 78 лет. Он был народным депутатом нескольких созывов от Партии регионов и входил в комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

До политической карьеры Ян Пиневич Табачник был более известен как аккордеонист. В 1994 году он получил звание Народного артиста, а в конце 90-хездил с агитационным туром в поддержку тогдашнего кандидата в президенты Леонида Кучмы.

Табачник называл своим другом экс-президента Виктора Януковича. А в 2012 году он заявлял журналистам "Главкома", что его дом вдвое больше, чем у Януковича в Межигорье. На самом деле "хонка" имеет площадь 3100 кв. м. Это значительно больше, чем два дома семьи Табачника вместе взятые.

"Да мой дом вдвое больше дома Януковича в Межигорье! И каждый кирпич у меня задекларирован, вам понятно? Да что там такого? Я мог бы взять вас за руку, отвести и показать лично, чтобы вы увидели всю ложь, которую пишут о его доме и о моем доме!", — говорил Табачник. Теперь его дом могут увидеть все желающие, ведь фотографии размещены в объявлении о продаже.

OBOZ.UA уже писал о доме, который продает вдова Яна Табачника – за поместье площадью 1400 кв. м в центре столицы она хочет получить более 9 млн долларов. Согласно данным реестра прав на недвижимое имущество, вдова Табачника является единственной владелицей дома по адресу г. Киев, ул. Дубенская, 17 с 2010 года. Объявление о продаже поместья появилось на маркетплейсе DIM.RIA.

Не только Табачники: кто еще продает дорогие поместья

В элитном сегменте недвижимости можно встретить десятки различных объектов. В частности, в Печерском районе Киева за 5,2 млн долларов пытаются продать особняк площадью 912,8 кв. м. "Предлагается просторная частная резиденция премиум-класса в одном из самых престижных и закрытых районов Печерского района. Тихая улица, максимальная приватность и безопасность", — говорится в объявлении.

Риэлтор называет поместье "полноценной резиденцией высокого уровня". В доме — 6 комнат и терраса. Судя по реестру прав на недвижимое имущество, особняк был оформлен на ЗНВКИ "Феникс" в 2021 году. Всего на эту компанию оформлено 78 объектов недвижимости и 7 земельных участков.

ЗНВКИ "Феникс" принадлежит Сергею Турчинову. В медиа Турчинова называют бизнес-партнером народного депутата от партии "Восстановление Украины" Вадима Столара. Эту информацию можно частично подтвердить благодаря общим бизнес-структурам.

Например, совладельцами компании "Тауэр Групп" являются венчурный фонд "Феникс" Сергея Турчинова и фонд "Стрим Инвест" бывшей супруги Вадима Столара Инны Майструк. До 2024 года конечным бенефициарным владельцем этой фирмы был сам Столар.

Подробнее о том, кто владеет самыми дорогими поместьями в Украине, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA. Если вам известно больше, пишите нам на почту [email protected]. Продолжение следует...