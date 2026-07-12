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Особняк под Киевом за $6 млн продает 23-летний сын бывшего народного депутата: неожиданный интерьер и роскошь вас удивят

Александр Литвин
Рынки и компании
5 минут
1,4 т.
Как выглядит поместье
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OBOZ.UA продолжает рассказывать о самой дорогой недвижимости столицы . Среди десятков объектов, стоимость которых превышает несколько миллионов долларов, особого внимания заслуживает особняк с выходом к реке в Конча-Заспе. Этот дом — не самый дорогой из них, но у него самый молодой владелец.

Усадьба и земля под ней оформлены на имя 23-летнего киевлянина Михаила. За резиденцию в поселке Козин (историческая местность Конча-Заспа) площадью 882 кв. м он хочет получить 6 млн долларов. Об имении Михаила и не только — читайте в материале OBOZ.UA.

Самый молодой владелец элитной недвижимости

В Конча-Заспе особняки на береговой линии стоят миллионы долларов. Купить здесь дом может не каждый желающий миллионер: предложение ограничено. Недавно на рынке недвижимости появилось именно такой вариант. Резиденция с выходом к Днепру, огромным бассейном, а также теннисным кортом и полем для гольфа.

Как выглядит поместье

Земельный участок, на котором находится дом, оформлен на Михаила Табачника, сына покойного народного депутата Яна Табачника. Усадьба оформлена на Михаила и его брата Павла. Вероятно, они получили её в наследство, а теперь пытаются продать.

Но даже если Михаилу Табачнику удастся продать резиденцию, без жилья в Украине он не останется. На него оформлен ряд помещений в доме в Печерском районе (ул. Князей Острожских, 27), а также поместье площадью 682,1 кв. м в Хустском районе Закарпатской области. Это имущество Михаилу Табачнику, а также его родном брату Павлу, также досталось по наследству.

Дом продается за 6 млн долларов

Поместье Табачников в Конча-Заспе строили и ремонтировали с размахом. В интерьере использованы дерево, мраморные камины, хрустальные многоярусные люстры, мебель с позолотой и бархатом. В доме есть классический кабинет с красными обоями и массивным столом. При этом на фотографиях видно, что в спальне также находится музыкальный инструмент (Ян Табачник был музыкантом).

Спальня в поместье

"Это поместье, сочетающее в себе уединение, престиж и исключительные возможности для жизни и отдыха. Дом, построенный в 2008 году, имеет продуманную планировку: просторная кухня с отдельной столовой, банкетный зал, кабинет, гостевая спальня с ванной комнатой, хамам, крытый бассейн, большие террасы и частная зона с 5 спальнями. В доме 8 санузлов. Особое преимущество этой резиденции — собственное поле для гольфа на территории, что является настоящей редкостью для частных поместий в Украине", — говорится в объявлении о продаже.

Вид на усадьбу со стороны реки
Вид на усадьбу со стороны улицы

Ян Табачник скончался в сентябре 2023 года в Тель-Авиве в возрасте 78 лет. Он был народным депутатом нескольких созывов от Партии регионов и входил в комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

До политической карьеры Ян Пиневич Табачник был более известен как аккордеонист. В 1994 году он получил звание Народного артиста, а в конце 90-хездил с агитационным туром в поддержку тогдашнего кандидата в президенты Леонида Кучмы.

Дом Табачника

Табачник называл своим другом экс-президента Виктора Януковича. А в 2012 году он заявлял журналистам "Главкома", что его дом вдвое больше, чем у Януковича в Межигорье. На самом деле "хонка" имеет площадь 3100 кв. м. Это значительно больше, чем два дома семьи Табачника вместе взятые.

Усадьба Табачника
Кабинет Табачника
Как выглядит поместье

"Да мой дом вдвое больше дома Януковича в Межигорье! И каждый кирпич у меня задекларирован, вам понятно? Да что там такого? Я мог бы взять вас за руку, отвести и показать лично, чтобы вы увидели всю ложь, которую пишут о его доме и о моем доме!", — говорил Табачник. Теперь его дом могут увидеть все желающие, ведь фотографии размещены в объявлении о продаже.

OBOZ.UA уже писал о доме, который продает вдова Яна Табачника – за поместье площадью 1400 кв. м в центре столицы она хочет получить более 9 млн долларов. Согласно данным реестра прав на недвижимое имущество, вдова Табачника является единственной владелицей дома по адресу г. Киев, ул. Дубенская, 17 с 2010 года. Объявление о продаже поместья появилось на маркетплейсе DIM.RIA.

Не только Табачники: кто еще продает дорогие поместья

В элитном сегменте недвижимости можно встретить десятки различных объектов. В частности, в Печерском районе Киева за 5,2 млн долларов пытаются продать особняк площадью 912,8 кв. м. "Предлагается просторная частная резиденция премиум-класса в одном из самых престижных и закрытых районов Печерского района. Тихая улица, максимальная приватность и безопасность", — говорится в объявлении.

Какой дом продают

Риэлтор называет поместье "полноценной резиденцией высокого уровня". В доме — 6 комнат и терраса. Судя по реестру прав на недвижимое имущество, особняк был оформлен на ЗНВКИ "Феникс" в 2021 году. Всего на эту компанию оформлено 78 объектов недвижимости и 7 земельных участков.

Сколько стоит поместье
Как выглядит резиденция

ЗНВКИ "Феникс" принадлежит Сергею Турчинову. В медиа Турчинова называют бизнес-партнером народного депутата от партии "Восстановление Украины" Вадима Столара. Эту информацию можно частично подтвердить благодаря общим бизнес-структурам.

Реестр прав на недвижимое имущество

Например, совладельцами компании "Тауэр Групп" являются венчурный фонд "Феникс" Сергея Турчинова и фонд "Стрим Инвест" бывшей супруги Вадима Столара Инны Майструк. До 2024 года конечным бенефициарным владельцем этой фирмы был сам Столар.

Подробнее о том, кто владеет самыми дорогими поместьями в Украине, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA. Если вам известно больше, пишите нам на почту [email protected]. Продолжение следует...

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