На глубине до 200 метров: как выглядят секретные бункеры Путина и способны ли они выдержать ядерный удар. Фото

Российский диктатор Владимир Путин регулярно угрожает всему цивилизованному миру применением оружия массового поражения. При этом сам военный преступник панически боится за свою жизни и настроил по всей России бункеры на случай ядерной войны.

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Очевидно, что страна-террорист РФ пытается скрыть информацию о тайных убежищах диктатора, но некоторые данные все же просочились в сеть. OBOZ.UA узнал, что известно о секретных бункерах Путина и способны ли они выдержать ядерный удар.

Данные о бункерах, где может прятаться российский диктатор, публиковались в многочисленных журналистских расследованиях и были мишенью для западных разведок. Проанализировав информацию, можно прийти к выводу, что Путин подготовил для себя как минимум 5 мест на случай ядерной войны.

Ни для кого не секрет, что один из бункеров Путина находится прямо под Кремлем, ведь о его существовании стало известно из данных разведслужбы США несколько десятилетий назад. По предварительным данным, глубина этого укрытия может достигать 200 метров, а его характеристики позволяют выдержать ядерный удар. По замыслу Кремля, именно в этом бункере будет находиться высшее военно-политическое руководство РФ в случае начала ядерной войны.

Один из самых обсуждаемых бункеров Путина может находиться под фундаментом дворца на берегу Чёрного моря в 20 км от города Геленджик в Краснодарском крае. Впервые продукт многолетней коррупции диктатора показали в расследовании Алексея Навального, после чего о дворце начали появляться новые факты.

Фактически данные о бункере были опубликованы в открытом доступе строительной компанией Metro Style. На сайте подрядчика с 2010 по 2016 год были доступны чертежи, которые подтверждают существование под дворцом Путина сети туннелей.

Опубликованная информация позволяет предположить, что под дворцом есть отдельные туннели, соединенные лифтом, который спускается примерно на 50 метров под землю. Этот бункер обеспечен достаточным количеством пресной воды, вентиляцией и обширными кабелями для поддержки жизнедеятельности в течение нескольких дней или недель.

Еще один бункер военного преступника может быт расположен под государственной резиденцией Ново-Огарево в Московской области. По некоторым сведениям, в Ново-Огарево диктатор решил защититься не только от ядерной войны, но и от воздействия биологического оружия. Российский оппозиционный политолог Валерий Соловей в интервью российским СМИ говорил, что на территории резиденции существует специальное максимально защищенное помещение, в том числе с помощью фильтров биологической очистки воздуха и воды.

Один из самых отдаленных от Москвы бункеров Путин мог построить на Урале. В сети заявляли, что убежище диктатора находится в горе Ямантау в засекреченном уральском городе Межгорье. Примечательно, что секретное административно-территориальное образование Межгорье появилось после объединения двух военных городков – Белорецк-15 и Белорецк-16, расположенных на расстоянии 20 км друг от друга.

После начала полномасштабной войны против Украины россияне активизировали строительные работы в этом месте. Журналисты отмечали, что в бункер на Ямантау вкладываются огромные средства. Более того, над территорией закрыли воздушное пространство, а приблизиться пешком к этой зоне фактически невозможно. На спутниковых снимках 1995 года видно строительство новой военной инфраструктуры на горе Ямантау, но на запрос США о том, что там строится, Россия ответить отказалась.

В сети неоднократно сообщали, что именно в бункере на Урале отсиживался диктатор, когда стрелка Часов Судного дня максимально приближалась к полуночи. При этом в Кремле категорически отрицают существование бункеров для Путина и называют информацию о таких убежищах "абсолютной ерундой".

Другие бункеры Путина разбросаны по всей территории России. Кроме перечисленных выше на сегодняшний день есть информация о бункере в Свердловской области под горой Косьвинский Камень. Этот бункер известен под названием "Грот" и изначально был построен для анализа данных радиоцентров и центров космической связи.

Еще один бункер находится в горах Республики Алтай, примерно в 4000 км от Москвы. Это убежище построено прямо под санаторием "Газпрома", и во время пандемии COVID-19 местные жители не раз видели возле данной горы вертолёт диктатора РФ.

По всей территории РФ есть и другие, менее известные бункеры. Однако они служат преимущественно для обеспечения. Там могут хранить кислород, продукты питания, топливо и запасные средства связи.

Напомним, американская разведка уверена, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны против Украины. Несмотря на дипломатические усилия команды президента США Дональда Трампа, у главы Кремля может возникнуть больше стимулов продлить конфликт вместо того, чтобы торопиться с его полным урегулированием.

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