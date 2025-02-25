Вучич заявил, что Сербия ошибочно поддержала европейскую резолюцию о войне России против Украины: в Кремле отреагировали

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна на заседании Генассамблеи ООН ошибочно проголосовала за резолюцию к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ, в которой Россию назвали страной-агрессором. Он извинился перед сербами, а в Кремле заявили, что эти извинения "импонируют Москве".

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"Я думаю, что Сербия сегодня совершила ошибку. Я прошу прощения перед гражданами Сербии за это и беру вину за это на себя, потому что я, вероятно, устал и перегружен и не могу все успеть", – сказал Вучич в эфире шоу Ćirilica на сербском телеканале TV Happy.

По его словам, Сербия "должна была воздержаться".

Относительно американской резолюции, призывающей "к скорейшему прекращению конфликта" и "миру между Украиной и Россией", Сербия проголосовала "именно так, как и следует", то есть воздержалась, заявил Вучич.

"По моему мнению, мы должны были воздержаться и в отношении европейской резолюции. И, как вы видите, я говорю это в то время, когда совершенно очевидно, что из-за этого я потеряю благосклонность или политические очки в ЕС", – сказал политик.

Вучич также сказал, что у него не было времени, "чтобы разобраться с этим в полной мере", потому что, возможно, он "слишком устал", или у него "слишком много дел на столе".

"Я приношу извинения перед граждан Сербии прежде всего. Объяснение, которое я услышал после этого, заключалось в том, что мы бы подтвердили свои позиции относительно территориальной целостности. Ну, мы не отрицали бы их и воздержались. Я не думаю, что мы должны потакать любой силе, ни россиянам, ни американцам, ни кому-то еще", – сказал президент Сербии.

Он считает, что воздержаться от голосования было бы на пользу Сербии, но, по его мнению, "многие считают", что именно поддержка резолюции принесла пользу стране.

"Многие будут критиковать меня за это, но я лично, как президент Республики, имею право выражать свое мнение и свою позицию", – заявил Вучич.

На его слова отреагировали в Кремле.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал росСМИ, что в Кремле знают о технической ошибке при поддержке Сербией резолюции в ООН против РФ и "оперативные извинения импонируют Москве".

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля Генассамблея ООН приняла резолюцию к третьей годовщине полномасштабного нападения РФ от более чем 50 стран, включая Украину, в которой Россию называют агрессором.

США выступили против европейской резолюции и выдвинули собственную, призывающую "к миру между Украиной и РФ", объяснив это тем, что предыдущие резолюции с признанием агрессии РФ якобы не давали результатов. Представительница Штатов Дороти Ши заявила, что для Украины и РФ "пришло время сделать трудный выбор", то есть прекратить боевые действия.

В итоге Генассамблея ООН приняла обе резолюции.

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