Британия рассматривает возможность депортации мигрантов, получивших отказ в приюте, на Балканы – The Times

Великобритания, вероятно, намерена депортировать в страны Западных Балкан мигрантов, получивших отказ в приюте. В настоящее время правительство ищет механизмы реализации такого шага.

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Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники на Даунинг-стрит. Согласно данным издания, мигрантов, исчерпавших все юридические возможности обжалования отказа, могут направлять в специальные центры возвращения за пределами страны.

Журналисты уточнили, что такой шаг рассматривается как способ борьбы с нелегальной миграцией, особенно с прибытием мигрантов на маломерных судах. Хотя правительство Кира Стармера пока официально не инициировало переговоры, оно намерено обратиться к властям балканских стран с предложением о сотрудничестве.

В частности, речь идет о возможной депортации мигрантов в страны Западных Балкан, включая Албанию, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Северную Македонию.

Ранее Стармер пообещал решить проблему людей, пересекающих Ла-Манш на небольших лодках, и значительно сократить чистую миграцию. Он отменил консервативную схему отправления мигрантов, прибывших на небольших лодках в Руанду, для рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища там.

В отличие от этой схемы новые предложения будут применяться только к просителям убежища, чьи заявления были отклонены и не имели дальнейших путей подачи апелляции.

Зарубежные центры позволят правительству высылать таких просителей убежища, прибывающих из стран, которые считаются опасными для их возвращения, в частности из Ирана и Сомали, а также принимать других отклоненных заявителей перед передачей на рейсы с высылки в их родные страны.

Предложения, отвечающие шагам Европейской комиссии по одобрению использования членами ЕС "центров возвращения", еще находятся на "очень ранней стадии", по словам источника в правительстве, но будут включать выплаты принимающим странам за каждого человека, высланного из Великобритании.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп отменил легальный статус для 530 тысяч мигрантов. Он подписал указ, которым лишил такое количество кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев правового статуса, позволявшего легально находиться в Штатах, и теперь их депортируют.

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