Путин и Трамп стали 'героями' сатирического карнавала в Германии: 'послание' скульптора было знаковым. Фото

Известный немецкий скульптор Жак Тилли представил новые сатирические платформы на дюссельдорфском карнавале "Безумный понедельник". Центральным персонажем стал российский диктатор Владимир Путин, изображенный в различных сатирических ситуациях: от ударов шута кипой бумаг до попыток проглотить Европу вместе с куклой президента США Дональда Трампа.

Видео дня

Художник рассказал журналистам, что нынешние композиции стали реакцией на уголовное дело, возбужденное против него в России из-за якобы "дискредитации" армии. Сам скульптор заявил, что Путин был главным антигероем его платформ. Тилли не планирует ехать в Москву для участия в суде, который должен состояться 26 февраля в Басманном суде.

"На самом деле – все дело в Путине. Он имеет власть в России, именно он определяет основные направления политики... Вы можете злиться или смеяться из-за сатиры, но не стоит пытаться заставить ее замолчать с помощью юридических средств! Это просто недостойно – для любого лидера, будь то авторитарного или демократического", – отметил скульптор.

В этом году на произведениях Тилли вместе с куклой президента США Дональда Трампа российский диктатор пытается "поглотить" Европу, изображенную на спине быка. В еще одной композиции сатирически показаны связи Кремля с немецкими ультраправыми: Путин управляет беспилотником с надписью "АдН", который стилизован под Алис Вайдель, сопредседателя партии "Альтернатива для Германии". Повсюду автор композиций изобразил российского диктатора в военной форме.

Жак Тилли уже более сорока лет создает сатирические платформы для карнавала в Дюссельдорфе, и Путин не впервые становится объектом его творчества. В этом году платформы также высмеивали связи Кремля с немецкими ультраправыми.

Отметим, карнавал "Безумный понедельник" в Дюссельдорфе отмечается политическим направлением платформ и традиционно привлекает около 600 тысяч гостей. В этом году в параде приняли участие более 8 тысяч человек, 30 духовых оркестров, 110 платформ и конные экипажи.

