Портрет Илона Маска стал мемом и заставил миллиардера заблокировать художника. Фото

Портрет Илона Маска, нарисованный простым карандашом от руки, взбудоражил сеть и даже задел самого миллиардера. Неудачный кадр настолько не понравился бизнесмену, что тот заблокировал "художника" в собственной соцсети X.

Кадр опубликовал пользователь под ником djcows. Неизвестно, действительно ли он собственноручно нарисовал портрет, или воспользовался генерацией искусственного интеллекта.

"Художник" обнародовал неуклюжий, намеренно карикатурный портрет миллиардера: Илона Маска изобразили в упрощенной манере с преувеличенными чертами лица. Мужчина отметил, что мечтает, чтобы основатель SpaceX увидел рисунок и даже поставил его на аватар в X.

Вскоре после публикации парень получил системное сообщение: "Илон Маск заблокировал вас. Вы можете просматривать публичные сообщения от него, но вам запрещено взаимодействовать с ним. Вы также не можете следить за Илоном Маском или отправлять ему сообщения".

После блокировки "художник" начал активно создавать мемы на основе собственного портрета. Его мечта осуществилась частично – Маск таки обратил внимание на рисунок, хотя и способом, на который автор возможно не рассчитывал.

Историю подхватили другие пользователи X на его странице: они начали публиковать собственные версии "портрета", фотожабы и шутки о реакции миллиардера. Некоторые поддержали художника, другие же указывали, что владелец платформы имеет право блокировать любые аккаунты.

