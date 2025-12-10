'Проверенный инструментарий': в сети раскрыли, как Россия вербует наемников в Африке на войну против Украины

Страна-агрессор Россия начала применять в африканских странах уже отработанную систему вербовки иностранцев для участия в войне против Украины. Основными элементами этого механизма стали увеличение количества "Русских домов" и существенный рост образовательных стипендий для граждан Африки.

Об этом сообщает проект "Хочу жить". Известно, что "Русский дом", который официально позиционируется как представительство Россотрудничества, используют для распространения пропаганды и продвижения концепции "русского мира".

"Под "культурную работу" маскируется банальная пропаганда, продвижение идей "русского мира" и, как мы знаем из событий в Кыргызстане, вербовка наемников в третьих странах", – отмечают в "Хочу жить".

Во время форума "Россия – Африка 2025" глава Россотрудничества Евгений Примаков объявил о планах открытия новых "Русских домов" в ряде африканских государств. Речь идет о Египте, Замбии, Танзании, ЮАР и Эфиопии.

Кроме того, в 2025 году правительство РФ выделило более 5000 бюджетных мест для африканских студентов. Такие действия аргументируют увеличением ажиотажа – получили 40 тысяч заявлений. Масштаб российских образовательных программ фактически создает дополнительный кадровый ресурс, который может быть использован в военных или технических целях, включая производство дронов или участие в войне против нашего государства.

"Своими действиями РФ подрывает не только безопасность в регионах и самих странах, откуда массово едут наемники. Речь идет о всей системе международной безопасности!" – отмечают в "Хочу жить".

Ранее стало известно, что страна-агрессор Россия использует Африку как испытательную площадку для экспансии, насилия и дестабилизации. В частности, в Мали отмечают новые случаи насилия со стороны россиян в отношении мирного населения с участием так называемого Африканского корпуса.

Также OBOZ.UA сообщал, что в последнее время наблюдается значительная активизация российской дезинформации против Украины в странах Африки. Российские чиновники и связанные с РФ медиа и блогеры вбрасывают в информационное пространство не подкрепленные никакими фактами инсинуации с обвинениями Украины в том, в чем виновата сама Россия.

