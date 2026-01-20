Хороший, плохой и ужасный: Стубб назвал три возможных сценария для Гренландии в контексте заявлений Трампа

Финский президент Александр Стубб заявил, что видит три сценария в отношении Гренландии на фоне посягательств на арктический остров со стороны президента США Дональда Трампа. Большинство вариаций носит негативный характер.

Об этом он заявил в интервью The Washington Post. По мнению Стубба, сценарий будет хорошим, плохим и ужасным.

"Хороший сценарий заключается в том, что мы сможем деэскалировать ситуацию, найти выход и затем усилить безопасность в Арктике в рамках НАТО. Плохой сценарий – это то, что повлечет разрыв между Гренландией и Данией, который будет вынужденным тем или иным образом, а результат которого мы не знаем", – сказал он.

В то же время ужасным сценарием является военный переворот. По словам Стубба, в него никто не верит.

Финский президент также добавил, что он и другие европейские лидеры хотят найти решение, отметив, что есть группа людей, которые считают, что внимание главы Белого дома к Гренландии является "переломным моментом" и что пришло время для "жесткого противостояния" и "ответных мер" в отношении США.

События вокруг Гренландии – последняя информация

Напомним, ранее Дональд Трамп сделал резкое заявление о безопасности Гренландии, заявив, что НАТО в течение 20 лет предупреждало Данию о российской угрозе в регионе. По его словам, Копенгаген так и не смог эффективно отреагировать, поэтому "пришло время" изменить подход.

В то же время глава минфина США заявлял, что Европе жизненно необходима поддержка Соединенных Штатов в сфере безопасности, потому что, если бы Вашингтон не помогал Киеву, в Украине произошел бы "коллапс". Так же и Европа зависима от США, поэтому ей нужно изменить свою позицию по Гренландии.

Как сообщал OBOZ.UA, вследствие потенциальной угрозы со стороны армии США для Гренландии Европа рассматривает вариант "коалиции желающих" как основу для нового военного альянса без участия США, но с вероятным членством Украины.

