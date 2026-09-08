"Прославлял имперские войны России": в Литве исключили Ломоносова из школьной программы

Министерство образования, науки и спорта Литвы исключило произведения русского учёного и писателя Михаила Ломоносова из школьной программы. С нового учебного года его творчество больше не будут изучать ученики девятых классов в рамках программы родного языка и литературы русского национального меньшинства.

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Из учебных программ также убрали произведения русского поэта Гавриила Державина. Об изменениях сообщило литовское издание LRT со ссылкой на Министерство образования, науки и спорта страны. В ведомстве отметили, что с этого учебного года в программе для девятого класса "не останется ни Ломоносова, ни Державина".

Ранее премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил пересмотреть программы, подчеркнув, что литовских школьников не стоит учить патриотизму и гражданственности на текстах Ломоносова, который прославлял имперские войны России.

Подробности решения также обнародовало агентство BNS. По данным агентства, министерство планирует продолжить пересмотр списка авторов, которых изучают в рамках программы родного языка и литературы для русского национального меньшинства.

Пересмотр программы

Михаил Ломоносов и Гавриил Державин относятся к авторам эпохи классицизма и Просвещения. Их произведения ранее входили в программу родного языка и литературы для учащихся русского национального меньшинства в Литве.

В августе премьер-министр Миндаугас Синкявичюс предложил Министерству образования, науки и спорта скорректировать программы общеобразовательных школ, утвержденные в 2022 году.

Он заявил, что литовских школьников не следует учить патриотизму и гражданственности на текстах Ломоносова. Премьер также предложил включить в школьные программы произведения классика украинской литературы Тараса Шевченко.

Инициативу положительно оценило Министерство образования и науки Украины. В то же время Шевченко в учебную программу пока не включили.

В литовском министерстве пояснили, что перед принятием такого решения необходимо провести более глубокий анализ программы .

Авторов пересмотрят

В Министерстве образования, науки и спорта Литвы заявили, что в этом году уделят особое внимание пересмотру списка авторов, указанных в программе родного языка и литературы для русского национального меньшинства.

"Недостаточно просто вычеркнуть ту или иную фамилию и вписать новую. Необходимо профессионально оценить, какие авторы и их литературные произведения формируют установки учащихся из русского национального меньшинства, проживающих в Литве, и как конструируется их ценностный фундамент", – подчеркнули в ведомстве.

Также в министерстве обратили внимание на то, что произведения новых авторов должны быть доступны для школ.

Михаил Ломоносов был русским учёным и писателем XVIII века. Он писал научные и литературные труды, среди которых "Письмо о правилах русского стихосложения", "Ода на взятие Хотина" и "Слово о пользе химии".

Гавриил Державин – русский поэт XVIII–XIX веков. Среди его самых известных произведений – ода "Фелица", посвященная российской императрице Екатерине II.

Напомним, ранее стало известно, что в Литве на окраинах Вильнюса с целью усиления защиты воздушного пространства вооруженные силы страны развернули средний зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Причиной называют неоднократные вторжения беспилотников в восточные страны НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Литвы Гитанас Науседа заявил о вероятности провокаций со стороны России в Польше или странах Балтии, целью которых является проверка единства НАТО и механизмов реагирования альянса и Европейского Союза.

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