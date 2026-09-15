Пророссийская партия Германии проиграла выборы партии Мерца в Нижней Саксонии: официальные результаты

На муниципальных выборах в федеральной земле Нижняя Саксония, состоявшихся 13 сентября, наибольшее количество голосов получил Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца. Ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдН) оказалась на третьем месте.

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Об этом сообщила Deutsche Welle. Издание ссылается на предварительные официальные результаты, обнародованные избирательной комиссией утром 14 сентября,

Так, по информации избирательной комиссии, ХДС во главе с действующим канцлером Фридрихом Мерцем получила в Нижней Саксонии 27,2% голосов.

На втором месте – Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 24,6%.

Ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD) — лишь на третьем месте с 15,9%.

Далее следуют "Зелёные" с 14,1%, "Левая партия" – 6%, а Свободная демократическая партия (СДП) набрала всего 3,7%, при том что избирательный барьер составляет 5%.

ХДС опередила СДПГ и АдН

Победа ХДС стала лучшим результатом партии на этих местных выборах, тогда как АдН не смогла обойти ни христианских демократов, ни социал-демократов. Партия Мерца опередила ближайшего конкурента на 2,6 процентных пункта.

Жители округов, городов и общин Нижней Саксонии выбирали представителей органов местной власти, а также обер-бургомистров, бургомистров и глав округов.

Явка заметно выросла

В голосовании приняли участие 64,6% избирателей. Это на 7,6 процентных пункта больше, чем во время предыдущих земельных выборов в Нижней Саксонии в 2021 году.

Выборы проходили на фоне проблем в важном для региона автоконцерне Volkswagen. Состояние компании имеет особое значение для Нижней Саксонии, где расположена штаб-квартира Volkswagen и значительная часть его производственных мощностей.

Четырёх кандидатов от АдН не допустили к выборам

Отдельной темой кампании стало решение не допустить к выборам четырёх кандидатов от АдН. Причиной стали сомнения в их приверженности конституционному строю Германии.

Земельная организация АдН в Нижней Саксонии находится под надзором ведомства по защите конституции как правоэкстремистская группировка. Партия оспаривает этот статус в суде.

Напомним, что 6 сентября в восточногерманском регионе Саксония-Анхальт прошли земельные выборы. Там победу одержала ультраправая пророссийская партия АдН ( Альтернатива для Германии). Политическая сила получила рекордные 44% голосов, её лидеры заявили о получении "мандата на управление". В то же время Христианско-демократический союз Мерца поддержали 17% избирателей.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал результат выборов в регионе Саксония-Ангальт "тектоническим сдвигом" в партийной системе страны и признал, что партия ХДС потерпела "драматическое поражение".

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил ультраправую АдН в поддержке России вопреки интересам Германии и в пропаганде антимиграционной политики, которая равносильна "этническим чисткам". Мерц также раскритиковал призывы АдН прекратить поддержку Украины, обвинив партию в том, что она "непоколебимо стоит на стороне России" даже после атаки беспилотника на немецкий аэропорт в прошлом месяце, которую, по словам канцлера, совершила Москва.

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