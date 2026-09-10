"Непоколебимо стоит на стороне России": Мерц обвинил ультраправую партию АдН в антинемецкой позиции и призывах к этническим чисткам

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил ультраправую партию "Альтернатива для Германии" в поддержке России вопреки интересам Германии и в пропаганде антимиграционной политики, которая равносильна "этническим чисткам".

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Соответствующее заявление Мерц сделал, выступая в немецком парламенте 9 сентября, передает Reuters. Это произошло после того, как его партия – Христианско-демократический союз (ХДС) – проиграла АдН на выборах в земле Саксония-Анхальт.

"Если бы то, что здесь пропагандируется, а именно "ремиграция", стало реальностью, это было бы не что иное, как синоним этнических чисток по признаку происхождения и цвета кожи", – сказал Мерц в ответ на предыдущее выступление сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" Алисы Вайдель.

Политик подчеркнул, что принудительное выселение мигрантов приведет к дефициту квалифицированных кадров.

"Ни один дом престарелых не будет работать. Ни одна больница в Германии не будет работать, и ни один ресторан не сможет продолжать свою деятельность – это станет результатом их политики ремиграции", – сказал он.

Мерц также раскритиковал призывы АдН прекратить поддержку Украины, обвинив партию в том, что она "непоколебимо стоит на стороне России" даже после атаки беспилотника на немецкий аэропорт в прошлом месяце, которую, по словам канцлера, совершила Москва.

В заключение он обвинил партию "Альтернатива для Германии" в нарушении своего обещания, что она будет руководить только при условии получения абсолютного большинства.

"Вам не удалось достичь своей фактической предвыборной цели – получить большинство мест в Саксонии-Анхальт. 56% избирателей в Саксонии-Анхальт не проголосовали за вас", – подчеркнул канцлер.

Между тем АдН в электронном письме агентству Reuters заявила, что Мерц намеренно искажает ее позицию, чтобы демонизировать партию, и назвала свою политику законной.

Как сообщал OBOZ.UA, ультраправая пророссийская партия "Альтернатива для Германии" (АдН) победила на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт. Политическая сила получила 44% голосов, ее лидеры заявили о получении "мандата на управление".

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