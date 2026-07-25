Прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина, уволили: что стало причиной

Государства-члены Международного уголовного суда (МУС) в пятницу, 24 июля, проголосовали за увольнение Карима Хана с должности главного прокурора. Это произошло после обвинений в сексуальных домогательствах в его адрес, которые сам Хан отрицает.

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Сначала об этом сообщили Reuters два дипломатических источника. Впоследствии информацию подтвердили на сайте ООН. Решение было принято на экстренном заседании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в ходе закрытого голосования среди 125 членов Ассамблеи государств-участников.

"Ассамблея большинством голосов 82 государств-участников приняла решение о том, что… прокурор Карим Хан допустил серьезные нарушения и грубо пренебрег своими обязанностями… и о его увольнении с должности", – объявила глава Ассамблеи, призвав уважать достоинство и частную жизнь всех причастных лиц.

В ближайшее время Ассамблея МУС будет уполномочена избрать нового прокурора.

Адвокат Хана, Таяб Али, заявил, что тот будет оспаривать свое увольнение.

"Господин Хан будет оспаривать законность и справедливость решения, используя все доступные правовые механизмы", – написал Али.

Кеннет Рот, бывший исполнительный директор Human Rights Watch, а ныне приглашенный профессор Принстонского университета, написал в X, что государства-члены МУС поступили "правильно", отстранив Хана.

Что предшествовало

Карим Хан занял пост главного прокурора Международного уголовного суда в 2021 году.

Он стал известен благодаря тому, что в марте 2023 года инициировал выдачу ордера на арест российского диктатора Владимира Путина в связи с депортацией украинских детей. А в 2024 году МУС по требованию Хана выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта, обвинив их в военных преступлениях в секторе Газа.

В июне 2026 года Карима Хана отстранили от должности. Решение было связано с обвинениями в адрес прокурора в сексуальных домогательствах.

Еще в октябре 2024 года стало известно об обвинениях со стороны одной из сотрудниц его аппарата. Согласно материалам расследования и публикациям в СМИ, инциденты происходили во время зарубежных командировок в 2023–2024 годах. Заявительница утверждала, что Хан принуждал ее к половому акту в номере отеля, совершал нежелательные прикосновения и оказывал психологическое давление. Кроме того, Хана обвинили в том, что он понизил в должности четырех сотрудников, которые знали о случившемся.

В августе 2025 года в деле появился второй эпизод. Еще одна женщина заявила о домогательствах со стороны Хана, имевших место в 2009 году, когда она была стажеркой, а Хан – адвокатом в МУС. По ее словам, поведение начальника носило характер "постоянного давления".

Хан категорически отрицает все обвинения, называя их ложью и скоординированной кампанией дезинформации. Он заявлял, что это попытка дискредитировать его офис со стороны иностранных спецслужб из-за его принципиальной позиции в отношении Газы.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа объявила о масштабной общегосударственной кампании, направленной на полный демонтаж Международного уголовного суда. Государственный секретарь США Марко Рубио открыто пообещал ликвидировать эту глобальную институцию и призвал другие государства поддержать Вашингтон в этой борьбе.

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