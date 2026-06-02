"Надо жертвовать собой для Путина": Юсов рассказал, как в России готовят население к усилению мобилизации
В России пока не наблюдается резкого усиления мобилизации, однако российские власти активно готовят общество к мысли о необходимости новых жертв ради войны, которую ведет диктатор Владимир Путин. Но желающих добровольно отправляться на фронт в РФ остается немного, поэтому пропагандистская кампания Кремля не имеет значительного успеха.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов во время общения с журналистами на международном форуме "Архитектура безопасности". По его словам, тема мобилизации постоянно присутствует в информационном пространстве России.
Россиян готовят жертвовать собой ради Путина
Юсов отметил, что российские власти и пропагандистская машина системно формируют у населения мнение о необходимости поддерживать войну и быть готовыми жертвовать собой.
"Активной стремительной разницы сейчас нет, но эта тема в информационном поле, потому что местное население постоянно готовят, что надо жертвовать собой для Путина и т.д.", – сказал представитель военной разведки.
По его словам, в закрытом российском обществе пропаганда продолжает оставаться одним из главных инструментов влияния на общественное мнение. Кремль пытается поддерживать необходимый уровень лояльности к войне, несмотря на значительные потери на фронте и рост усталости населения от боевых действий.
Добровольцев на фронт не становится больше
В то же время представитель ГУР отметил, что результаты такой работы довольно ограничены. Несмотря на постоянную пропаганду и призывы поддерживать войну, массового наплыва добровольцев в российскую армию не наблюдается.
"Нельзя сказать, что эта работа имеет большой успех, потому что очередей добровольцев нет, однако в закрытом обществе пропаганда может сформировать искаженную реальность и поддерживать ее", – подчеркнул Юсов.
По оценке украинской разведки, Кремль продолжает искать способы пополнения личного состава армии для продолжения войны против Украины. При этом отсутствие большого количества желающих добровольно участвовать в боевых действиях свидетельствует о том, что российское общество все сложнее убедить в необходимости новых жертв ради реализации планов Владимира Путина.
