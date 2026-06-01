ТРАМП В ЛОВУШКЕ ПУТИНА. ПОЧЕМУ ВАШИНГТОН МОЖЕТ РЕЗКО РАЗВЕРНУТЬСЯ К УКРАИНЕ

Политика — жестокая вещь. Она не прощает ошибок тем, кто путает реальность с собственными иллюзиями.

Похоже, именно в такой ситуации сегодня оказался Дональд Трамп.

В течение последних месяцев он пытался действовать по логике, что с Путиным можно договориться. Что достаточно убрать часть давления, заговорить о компромиссах, притормозить помощь Украине — и кремль ответит взаимностью.

Не ответил.

Более того — путин фактически использовал эту политику в собственных интересах.

россия продолжила войну.

Россия продолжила массовые удары по гражданским.

россия продолжила откровенно игнорировать американские сигналы.

Фактически кремль поставил Трампа в ситуацию, когда каждая новая уступка выглядит уже не как дипломатия, а как политическая слабость.

И самое неприятное для Белого дома заключается в том, что эта слабость становится очевидной не только союзникам США, но и самим американцам.

Сегодня в американской политической среде все чаще звучит то, что еще год назад многие боялись говорить вслух:

россия не выиграет эту войну.

Сенатор Ричард Блюменталь прямо заявляет, что Россия не побеждает и не победит, наоборот проигрывает и что Запад должен продолжить поддержку Украины. Он отмечает, что российская армия несет огромные потери и не способна поддерживать такие темпы истощения без серьезных последствий.

Еще более показательными стали слова госсекретаря Марко Рубио, который признал, что российские потери значительно превышают украинские. Это уже не украинская оценка и не оценка европейских партнеров. Это риторика одного из руководителей американской внешней политики.

А когда подобные заявления начинают звучать в Вашингтоне, это означает, что меняется само стратегическое видение войны.

Не менее важно, что все больше военных аналитиков и представителей западных спецслужб говорят об истощении российской армии. За последние месяцы даже западные разведки сообщают о десятках тысяч российских потерь (35 тысяч) ежемесячно и проблемах с компенсацией этих потерь новой мобилизацией.

И именно здесь начинается самое интересное.

Трамп постепенно оказывается между двумя реальностями.

Первая — это его предыдущая политическая линия, построенная на убеждении, что Путин способен договариваться.

Вторая — это позиция Конгресса, генералитета, значительной части американского общества и экспертной среды, которые все четче видят: кремль использует любые переговоры исключительно как инструмент затягивания времени.

В Вашингтоне уже начинают понимать то, что Украина говорит одиннадцатый год:

путин не ищет мира.

Путин ищет возможность продолжать войну на более выгодных для себя условиях.

И здесь возникает еще одна проблема для Трампа.

Чем дольше он будет пытаться демонстрировать особое отношение к кремлю, тем сильнее оппоненты будут напоминать об американском законодательстве, о санкционной политике, о необходимости противодействия государству-агрессору и об ответственности за бездействие перед лицом очевидных преступлений.

Фактически путин сделал для дискредитации политики умиротворения больше, чем все ее критики вместе взятые.

кремль не дал Трампу ни одной дипломатической победы.

Ни одной.

Зато дал новые обстрелы, новые угрозы, новые преступления и новые доказательства того, что Россия остается главным источником нестабильности в Европе.

Именно поэтому сегодня мы видим первые признаки возможного разворота.

Не из-за любви к Украине.

Не из-за внезапного прозрения.

Не из-за морали.

А из-за политического выживания.

Трамп может быть кем угодно, но он прежде всего политик. А политики очень быстро лишаются союзников, которые начинают тянуть их на дно.

И если в Белом доме видят, что Путин превратился из политического актива в политическое бремя, разворот уже зреет должен был бы быть быстрым и жестким.

Тогда кремль понимает, уже может получить именно то, чего боялся все это время:

возобновление масштабной помощи Украине, новые санкции, дальнейшую международную изоляцию и окончательное разрушение мифа о неизбежной победе России.

Сегодня главная проблема путина уже не Украина.

Его главная проблема заключается в том, что даже в Вашингтоне все больше людей начинают понимать очевидное:

россия не выиграет эту войну.

россия истощается.

россия теряет людей быстрее, чем одерживает победы.

И если эта тенденция сохранится, то в ближайшее время вопрос будет стоять уже не о капитуляции Украины, как мечтали в кремле.

Вопрос будет стоять о том, как сам кремль будет объяснять россиянам, ради чего были положены сотни тысяч жизней, если результатом "спецоперации" станет стратегическое поражение России и усиление Украины.

Именно поэтому сегодня нервничают в москве.

Потому что ветер истории начинает менять направление. И впервые за долгое время это становится заметно даже в Белом доме, а Трибунал как в анегдоте - все ближе и ближе!