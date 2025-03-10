'Продвигаем мир': глава МИД Британии пообщался с Сибигой и Рубио в преддверии встречи в Саудовской Аравии

В понедельник, 10 марта, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми пообщался со своими украинским и американским коллегами Андреем Сибигой и Марком Рубио. Разговор состоялся накануне переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии.

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Об этом глава МИД Великобритании написал в соцсети X. В частности, Лемми рассказал, что пообщался сначала с Рубио, а затем с Сибигой относительно того, как "мы продолжаем продвигать мирный процесс накануне переговоров в Саудовской Аравии". Дипломат отметил, что разговоры были "хорошими".

Глава украинского МИД также рассказал об этом разговоре в соцсети Х. Он добавил, что во время звонка они "обсудили пути к миру и долгосрочной безопасности Украины".

"В рамках нашего регулярного диалога у меня был телефонный звонок с Дэвидом Лемми. Я поблагодарил Великобританию и лично Дэвида за поддержку. Накануне встречи в Джидде я подчеркивал, что Украина, как никто, стремится к завершению войны", – отметил Сибига.

Напомним, что 10 марта президент Владимир Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. После этого – 11 марта – украинские чиновники проведут переговоры с американскими коллегами.

США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

Украинскую сторону представят глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, глава минобороны Рустем Умеров и советник Павел Палиса.

Марко Рубио 10 марта также прибыл в Саудовскую Аравию. Там он заявил, что на переговорах с украинской стороной надеется "решить" вопрос о прекращении помощи США Киеву.

Позже государственный секретарь США Марко Рубио также заявил, что Украина должна будет уступить свои территории в случае принятия любого мирного соглашения. Это касается земель, захвативших Россия с 2014 года.

Как ранее писал OBOZ.UA, по данным Bloomberg, РФ готова обсудить с США "временное перемирие в Украине", но руководство кафиров будет настаивать на установлении "параметров возможной миротворческой миссии". В Саудовской Аравии американская делегация встретится отдельно с россиянами – на переговорах с Украиной их не будет.

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