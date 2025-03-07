Страна-агрессор Россия готова обсудить с американцами "временное перемирие в Украине", но есть несколько условий. В первую очередь руководство окупантов будет настаивать на установлении "параметров возможной миротворческой миссии" в Украине.

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Речь идет о том, кто именно будет в указанной миссии, сообщает Bloomberg. Издание ссылается на "знающие источники в Москве".

Как говорится, чтобы договориться о прекращении военных действий, должно быть "четкое понимание рамочных принципов окончательного мирного соглашения". Россия будет настаивать, в частности, на установлении параметров возможной миротворческой миссии, включая соглашение о том, какие страны примут участие в миссии.

Россия заявила, что однозначно не примет присутствие войск НАТО на украинской территории, отвергнув предложение европейских стран по созданию "коалиции желающих" для наблюдения за любым мирным соглашением.

В то же время агрессоры не возражают против того, чтобы "нейтральные в конфликте страны" – например, Китай – размещали свои силы в Украине. Издание уточняет, что об этом ему сообщили сразу два источника.

По их словам, первым сигналом положительного ответа российского диктатора Владимира Путина по призыву американского лидера Дональда Трампа к прекращению огня стали предложения, озвученные в прошлом месяце на переговорах в Саудовской Аравии между высокопоставленными российскими и американскими чиновниками.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп пригрозил стране-агрессору "масштабными санкциями" и пошлинами на период, пока не будет согласовано прекращение огня. Он заявил, что РФ "просто сейчас" давит на поле боя и призвал Москву и Киев немедленно сесть за стол переговоров.

Предполагается, что Трамп свирепствует, из-за поведения агрессоров Россия усиливает удары по Украине в то время, как американский лидер настаивает на прекращении огня.

Вчера российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не намерена уступать вопросы завершения войны против Украины. Он цинично принялся уверять, что стране-агрессору "ничего чужого не нужно", но и "своего" она не хочет отдавать.

По данным The Telegraph, на самом деле Путин стремится взаимодействовать с Трампом и положить конец войне в Украине, поскольку полномасштабное вторжение стало катастрофой для Москвы, уничтожив армию и взорвав экономику России.

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