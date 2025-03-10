'Сложные решения': Рубио признался, чего ожидает от переговоров в Саудовской Аравии

На переговорах в Саудовской Аравии Украина и США 11 марта будут говорить об остановке американской военной помощи, и этот вопрос может быть "урегулирован". Кроме того, Киев и Вашингтон обсудят шаги, необходимые для установления мира.

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Свои ожидания от встречи 10 марта прокомментировал государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. AFP передает, что главный дипломат США выразил надежду на "урегулирование" вопроса о прекращения военной поддержки ВСУ.

Мол, если итоги встречи в Саудовской Аравии "понравятся" США, поставки военной помощи могут возобновить.

"Я думаю, что идея приостановки помощи в широком смысле – это то, что, как я надеюсь, мы сможем решить. Очевидно, что то, что произойдет завтра [11 марта], будет иметь решающее значение для этого", – сказал Рубио журналистам.

Он положительно высказался о готовности Украины договориться о перемирии в воздухе и на море.

"Я не говорю, что этого достаточно, но это та уступка, которую нужно увидеть, чтобы положить конец конфликту", – заявил госсек.

Как известно, 10 марта Рубио прилетел в Саудовскую Аравию, как и президент Украины Владимир Зеленский. Однако их встреча не ожидается.

Зеленский проведет переговоры с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Встреча украинской и американской делегаций ожидается уже на следующий день, 11 марта.

Как писал OBOZ.UA, по данным СМИ, представители Киева на переговорах предложат установить т.н. режим тишины на море и в воздухе, то есть запрет на дальнобойные удары. Также Украина будет настаивать на освобождении пленных и, предварительно, заявит о готовности подписать соглашение о редкоземельных ископаемых .

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